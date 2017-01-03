"حقوق الإنسان" اليمني: 3027 حالة تقويض لسلطات الدولة نفذها الحوثيون

كشفت السفارة السعودية في القاهرة أن الأرقام والإحصائيات الموثقة التي تضمنها تقرير التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أن هناك "949" حالة تضرر تعرضت لها الممتلكات العامة و"2673" حالة تضرر في الممتلكات الخاصة.

وتنوعت الأضرار بين تدمير كلي وجزئي جراء قصف مسلحي الحوثيون وصالح للمنازل والمنشئات الحكومية والخاصة، وكذلك مداهمتهم لها والقيام بنهب محتوياتها، فضلاً عن احتلال بعض الأعيان المدنية منها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية.

وبحسب التقرير، أمس، رصد 3027 حالة تقويض لسلطات الدولة، والتي توزعت بين تجاوزات واختلالات مالية وإدارية، وتدخل في المهام، وإصدار تعيينات خارج إطار القانون، وإقصاء بعض موظفي الدولة من وظائفهم ومناصبهم، واستحداث سجون خاصة، ونقاط تفتيش، وغير ذلك من أعمال النهب والعبث بالمال العام، التي ارتكبتها ميليشيا الحوثيين وصالح خلال النصف الأول من عام 2016.