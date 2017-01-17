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الوطن

الأمم المتحدة: مقتل 10 آلاف مدني في الصراع اليمني

اليوم AM 12:59
كتب: (أ ب)-
الأمم المتحدة: مقتل 10 آلاف مدني في الصراع اليمني

صورة أرشيفية

قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، اليوم الاثنين، إن حصيلة الضحايا المدنيين في الصراع المستمر منذ نحو عامين بلغت 10 آلاف قتيل و40 ألف جريح.

وقال جايمي مكغولدريك، لصحفيين، إن الإحصاء استند إلى قوائم للضحايا قامت بتجميعها مؤسسات طبية، وإن الحصيلة الحقيقية ربما تكون أعلى.

يمثل هذا الإعلان المرة الأولى، التي يؤكد فيها مسؤول بالأمم المتحدة ارتفاع حصيلة ضحايا إلى هذا الحد في اليمن.

وفي السابق أفادت الأمم المتحدة بمقتل نحو 4200 مدني في الحرب.

يتواصل الصراع في اليمن بين المتمردين الحوثيين الشيعة وقوات متحالفة معهم ضد تحالف عسكري عربي تقوده السعودية.

وبدأ التحالف العربي حملة قصف جوي في مارس 2015 لإعادة الحكومة المعترف بها دوليا التي فرت من البلاد عقب استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء.

جاءت تصريحات مكغولدريك مع وصول مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى مدينة عدن جنوبي اليمن، والتي حولتها حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عاصمة مؤقتة، بحسب مسؤولين.

أوضح مسؤولون يمنيون أن ولد الشيخ أحمد يعتزم عرض اتفاق سلام معدل على هادي الذي رفض المبادرة الأخيرة التي أيدتها الولايات المتحدة وكانت تمنح الحوثيين اعترافا كبيرا فيما كانت تهمش هادي.

تحدث المسؤولون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم كونهم غير مخولين الحديث إلى الإعلام.

تجمدت جهود السلام بسبب الخلاف على الجدول الزمني، إذ يضغط هادي من أجل تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الذي ينص على انسحاب الحوثيين من جميع المدن وتسليم أسلحتهم.

فيما يضغط الحوثيون من أجل اتفاق سياسي يحصلون بموجبه على نصيب من السلطة مقابل تسليم الأرض والسلاح.

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