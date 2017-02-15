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الوطن

مسؤول يمني: إدارة أوباما تلاعبت بملف اليمن مكافأة لإيران

أمس PM 08:12
كتب: وكالات
مسؤول يمني: إدارة أوباما تلاعبت بملف اليمن مكافأة لإيران

الرئيس الأمريكي السابق -باراك أوباما- صورة أرشيفية

اتهم مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، خالد اليماني، إدارة الرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، بالتساهل والتلاعب بملف بلاده، مكافأة لإيران بعد توقعيها للاتفاق النووي.

وقال اليماني، في ندوة تحت عنوان "تحديات العملية السياسية في اليمن"، نظمها المجلس الأطلسي -مؤسسة بحثية مقرها واشنطن-، بالعاصمة الأمريكية، اليوم، إن الإدارة الأمريكية السابقة تلاعبت بالملف اليمني، وانحازت بشكل كبير لمليشيات الحوثي، وقوات الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، كمكافأة لإيران بعد توقيعها للاتفاق النووي، وفقًا لما ذكرته وكالة "سبأ" اليمنية الموالية لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

وأضاف اليماني، في الندوة التي شارك فيها باحثون وسياسيون معنيون بالشأن اليمني، أن إيران مازالت ترسل شحنات الأسلحة إلى المتمردين الحوثيين في خرق واضح للقانون الدولي، موضحًا أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، يُدرك مخاطر التدخلات الإيرانية في شؤون اليمن والمنطقة، والحاجة لصياغة استراتيجية شاملة لمعالجة الخلل في العلاقات العربية الإيرانية، وفقًا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

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