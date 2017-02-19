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الوطن

وسائل إعلام: السعودية تبدي استعدادها لإيداع ملياري دولار لدعم اليمن

اليوم PM 06:27
كتب: وكالات
وسائل إعلام: السعودية تبدي استعدادها لإيداع ملياري دولار لدعم اليمن

صورة أرشيفية

أبدت السعودية استعدادها لإيداع مبلغ ملياري دولار وديعة لدعم الاستقرار المالي في اليمن جراء التدهور الكبير الذي تعاني منه العملة المحلية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، اليوم الأحد، إن الزيارة الأخيرة للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للرياض، تكللت بالنجاح من خلال إبداء المملكة استعدادها إيداع ملياري دولار كوديعة لدعم الاستقرار المالي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.

وأوضحت الوكالة الرسمية أن زيارة "هادي" للسعودية تناولت مباحثات عن الوضع الاقتصادي الراهن، الذي تمر به اليمن، وإمكانية دعم العملة الوطنية ووقف الانهيار الحاصل جراء عبث الحوثيين وحلفائهم، وتخزينهم في الكهوف احتياطات البلاد ومدخرات البنك المركزي.

وعاد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، إلى العاصمة المؤقتة "عدن"، بعد زيارة استمرت أسبوعاً للسعودية، وقال مصدر رئاسي لوكالة "الأناضول" التركية للأنباء، إن "هادي" وصل ظهر اليوم إلى "عدن" قادماً من الرياض، بعد زيارة للسعودية أعقبت الاشتباكات التي شهدها مطار عدن بين قوات أمنية تتبع أحد القادة المتمردين على قرار الرئيس بإقالته وقوات الحماية الرئاسية.

جدير بالذكر أن سعر صرف الريال اليمني سجَّل أمام الدولار الأمريكي، خلال الأيام الماضية، مستويات قياسية جديدة هي الأدنى منذ عقود في "السوق السوداء"، مع تفاقم أزمة توفره في البنوك ومحال الصيرفة في السوق المحلية، وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في "السوق السوداء"، 356 ريالاً في صنعاء، و360 ريالاً في عدن، بينما استقر في السوق الرسمية عند 250 ريالا.

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