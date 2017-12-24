"البحيري": مصر ستتحول إلى مركز عالمي لتخزين البيانات

أكد المهندس أحمد البحيري، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاتصالات "we"، أن المصرية للاتصالات من أكبر مشغلي الكابلات البحرية في العالم، نتيجة الموقع الجغرافي لمصر، لأن الكابلات التي تأتي من أوروبا لتصل إلى شرق آسيا تمر من الأراضي المصرية.

وأضاف "البحيري" في تصريحات لـ"الوطن" قائلا: "في الحقيقة هذه الكابلات لديها عدة مسارات ولكن المسار الأسهل والآمن يكون من خلال المرور من الأراضي المصرية.

وتابع: "ونحن بالفعل موجودون في 13 كابلاً بحرياً رئيسياً و4 كابلات بحرية أخرى، ونحن لا نفكر في تحصيل رسوم العبور فقط، وإنما نعمل على تعظيم العائد من هذه الكابلات عن طريق تقديم خدمات للشركات العالمية لتخزين بياناتها في مصر، وبناء خدمات إضافية مثل التكنولوجيا السحابية وأن تصبح مصر إحدى أهم الدول في العالم لتخزين البيانات".