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الوطن

"داعش" يتبنى الهجوم على "متجر سان بطرسبورج" في روسيا

منذ 19 دقيقة
كتب: أ.ف.ب
"داعش" يتبنى الهجوم على "متجر سان بطرسبورج" في روسيا

صورة أرشيفية

تبنى تنظيم "داعش" الإرهابي، أمس، الاعتداء الذي استهدف متجرا كبيرا في سان بطرسبورج الروسية الأربعاء، وفق ما أفادت وكالة أعماق التابعة للتنظيم.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن الهجوم الذي استهدف مركزا تجاريا في سان بطرسبورج شمال غرب روسيا، أول أمس، نفذته مفرزة أمنية تابعة للتنظيم.

وأسفر انفجار قنبلة يدوية الصنع في سوبرماركت في ثاني مدن روسيا عن سقوط 14 جريحا نقل 13 منهم إلى مستشفيات، قبل 4 أيام من ليلة رأس السنة.

وخلال حفل في الكرملين لعسكريين شاركوا في القتال في سوريا، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم بأنه "عمل إرهابي"، وأطلق تنظيم "داعش" والفرع السوري من تنظيم القاعدة تهديدات مرات عدة إلى روسيا منذ بدء تدخلها في سوريا في 30 سبتمبر 2015.

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