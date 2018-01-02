القوات المسلحة تكرم الفائزين في المسابقات الثقافية والأدبية

في إطار جهود القوات المسلحة لنشر الوعي الثقافي والوطني بين المواطنين، وإتاحة الفرصة للمبدعين الشباب من الكتاب والشعراء المدنيين والعسكريين لتناول إبداعاتهم الأدبية شعرا ونثرا في تخليد الِأعمال العسكرية ِالمصرية، كرمت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة الفائزين في المسابقات الثقافية والأدبية التي نظمت في الذكرى الرابعة والأربعين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

حيث تم تكريم الفائزين في المسابقة التي نظمت تحت عنوان "العسكرية المصرية قيم وبطولات" بالتعاون مع الإذاعة المصرية والتي تم إذاعتها على مدار 30 حلقة خلال شهر أكتوبر 2017 كذلك الفائزين في المسابقة الثقافية الجماهيرية التي نظمت خلال شهر أكتوبر بنظام الاستعلام الصوتي، وأيضا الفائزين في المسابقة الأدبية في شعر الفصحى والعامية والقصة القصيرة والتي نظمت تحت عنوان "أكتوبر بطولة شعب".

يذكر أن إدارة الشؤون المعنوية تلقت آلاف الأعمال الأدبية والإبداعية على مدار الفترة الماضية وقامت بعقد لجان متخصصة تضم كبار الشعراء والأدباء والنقاد، لتقييم الأعمال التي تنطبق عليها الشروط المحددة للمسابقات المختلفة من حيث الالتزام بقواعد الذوق العام والقيم والتقاليد المصرية ومراعاة البناء وسلامة اللغة العربية والالتزام بقواعد نظم الشعر.

وقد تم تكريم أعضاء لجان التحكيم الذين بذلوا جهدا كبيرا في تقييم واختيار الأعمال المختارة بكل حيادية ونزاهة، كما تم تقديم الجوائز المادية وشهادات التقدير للفائزين الذين أعربوا سعادتهم البالغة لاهتمام القوات المسلحة ورعايتها للمفكرين والمبدعين من أبناء الوطن.

حضر الاحتفال رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة ورئيس الإذاعة المصرية وعدد من الكتاب والمبدعين والأدباء والشعراء وأسر الفائزين.