"في حب مصر": هدفنا تلبية احتياجات الشعب

أكدت قائمة "في حب مصر" أنها كيان سياسي شبابي لديه رؤية لمشروعات سياسية وتنموية واقتصادية واجتماعية، وأن هدفها الأول تلبية احتياجات الشعب المصري.

وقال محمد عزت المنسق العام للقائمة، إنهم يعملون وفقا لإستراتيجية واضحة، وتنظيم يضم 100 ألف عضو، من بينهم 20 ألف عضو من القيادات الاجتماعية المؤهلة للعمل العام ومخاطبة الجماهير، وذلك في نطاق 22 محافظة.

وأضاف أن لديهم القدرة على إثراء ثقافة العمل العام وتلبية احتياجاته المختلفة، من خلال تكوين كيان تنظيمي يجمع جميع أطياف المجتمع هدفه المساهمة في البناء وتحمل المسؤوليه.

وأكد عزت أن القائمة لديها قناعة بأن التقدم في مصر لن يأتي إلا بمشاركة جميع الفئات، وبالأخص الشباب المؤهل، والذي يعي التحديات المختلفة التي تواجه الدولة.

وأوضح أن القائمة لا تعمل وفق شعارات سياسية استهلكتها بعض الكيانات السياسية لخدمة أغراض شخصية، لكن وفق رؤية موحدة حول احتياجات المرحلة ودور المجتمع فيها، ووعد عزت أن الفترة القادمة ستكون بداية الانطلاق والعمل بشكل حقيقي على الأرض ومع المواطنين، والاستماع إلى مشاكلهم كافة، والسعي نحو تحقيقها وإيصال صوتهم للدولة التي نقدرها.

وأكد أن القائمة ستعلن الفترة القادمة من خلال عدد من المؤتمرات عن العديد من الفاعليات التي ستخدم رؤية الدولة، وتضيف البعد الاجتماعي لملف التنمية من خلال التعاون المباشر مع المجتمع، كما سيكون هناك أيضا تحرك مباشر من قيادات وشباب القائمة بالمحافظات غرضه توضيح مشروعاتها التنموية وأهدافها السياسية.