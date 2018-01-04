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الوطن

موجز منتصف الليل| تحذير من أمطار بالإسكندرية.. والزمالك يقيل نيبوشا

منذ 34 دقيقة
كتب: محمد علي حسن
موجز منتصف الليل| تحذير من أمطار بالإسكندرية.. والزمالك يقيل نيبوشا

صورة أرشيفية

تقدم "الوطن" موجز منتصف الليل، حيث تحذر محافظة الإسكندرية، المواطنين من احتمالية سقوط أمطار غزيرة على أنحاء المحافظة غدا الخميس، وذلك بداية من الساعة الثالثة فجرا، وتهيب بالمواطنين باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لما قد يترتب على سقوط الأمطار، وكذا التزام الحيطة والحذر خلال السفر وخاصة على الطرق السريعة.

محافظة الإسكندرية تحذر المواطنين من سقوط أمطار شديدة غدا

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