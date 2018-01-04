تسجيل الدخول

الوطن

تجديد حبس 3 أفراد بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي 15 يوما

منذ 26 دقيقة
كتب: محمد سيف
تجديد حبس 3 أفراد بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي 15 يوما

صورة أرشفية

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة حبس 3 أفراد بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي، لمدة 15 يوما، وعثر بحوزتهم 249 ألف جنيه سوداني.

كان ذلك في أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب وبصحبتهم القوة المرافقة، تمكنوا من ضبط "رمضان.م.ت" حاصل على بكالوريوس تجارة، و"صلاح.غ.م" تاجر أعلاف، و"سامح.ف.ب" مدير وشريك بشركة للأمن والحراسة.

وضبط المتهمون حال استقلالهم السيارة رقم 107951 ملاكي المنيا "قيادة وملك الأول"، وبحوزتهم 249650 جنيها سودانيا، و3 هواتف محمول.

واعترف المتهم بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أخبار متعلقة

عاجل| ضبط المتهمين بالاعتداء على الكاتب وديع فلسطين

عاجل| ضبط المتهمين بالاعتداء على الكاتب وديع فلسطين

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على عاطلين وربة منزل، بتهمة الاعتداء على
بالتفاصيل| ضبط المتهمين بسرقة شقة وديع فلسطين.. بينهم "مسجلة آداب"

بالتفاصيل| ضبط المتهمين بسرقة شقة وديع فلسطين.. بينهم "مسجلة آداب"

ألقت مباحث القاهرة، القبض على المتهمين بسرقة شقة الكاتب وديع فلسطين بمصر الجديدة، وتقييده في سرير غرفة نومه، وسرقة أموال وتحف من الشقة، و
تسليم 4 ساعات و9300 جنيه لوديع فلسطين بعد ضبط المتهمين

تسليم 4 ساعات و9300 جنيه لوديع فلسطين بعد ضبط المتهمين

تسليم 4 ساعات و9300 جنيه لوديع فلسطين بعد ضبط المتهمين
تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة "6 كراتين حقن RH" من المصل واللقاح

تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة "6 كراتين حقن RH" من المصل واللقاح

تمكنت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء إبراهيم الديب مدير، الإدارة العامة للمباحث بالجيزة، من ضبط المتهمين بسرقة شركة

التعليقات

قداس الميلاد الأول

الأكثر قراءة

عاجل