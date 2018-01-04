تجديد حبس 3 أفراد بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي 15 يوما

جدد قاضي المعارضات في محكمة جنوب القاهرة حبس 3 أفراد بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي، لمدة 15 يوما، وعثر بحوزتهم 249 ألف جنيه سوداني.

كان ذلك في أثناء مرور ضباط وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب وبصحبتهم القوة المرافقة، تمكنوا من ضبط "رمضان.م.ت" حاصل على بكالوريوس تجارة، و"صلاح.غ.م" تاجر أعلاف، و"سامح.ف.ب" مدير وشريك بشركة للأمن والحراسة.

وضبط المتهمون حال استقلالهم السيارة رقم 107951 ملاكي المنيا "قيادة وملك الأول"، وبحوزتهم 249650 جنيها سودانيا، و3 هواتف محمول.

واعترف المتهم بحيازتهم للمبالغ المالية بقصد الاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة.