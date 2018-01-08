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الوطن

الأمن الإيطالي: وصول سفينة تحمل 8 جثث لمهاجرين

منذ 4 دقيقة
كتب: وكالات
الأمن الإيطالي: وصول سفينة تحمل 8 جثث لمهاجرين

الرئيس الأمريكي-دونالد ترامب-صورة أرشيفية

أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن وصول سفينة تحمل 8 جثث لمهاجرين، قضوا بحرا أثناء رحلة عبورهم البحر المتوسط نحو أوروبا.

وأضافت المصادر ذاتها إن "السفينة (ديتشوتّي) التابعة لقوات خفر السواحل، رست الليلة الماضية في ميناء كاتانيا (صقلية)، تحمل على متنها 86 شخصا تم إنقاذهم إثر تحطم قاربهم يوم السبت على بعد حوالي 40 ميلا بحريا شمال طرابلس الغرب".

وخلصت المصادر الأمنية الى القول إن "عمليات إنزال المهاجرين من على متن السفينة بدأت صباح الاثنين"، وأن "رجال وحدة العمليات المتحركة التابعة لقوات شرطة كاتانيا، يستمعون لأقوال عدة مهاجرين للحصول على شهادات عما حدث"، وفقا لما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

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