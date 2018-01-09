" النواب" يوافق نهائيا على مشروعي قانونين بشأن الزراعة

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيا على مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 53 لسنة 1966 الخاص بالزراعة، وجاءت الموافقة بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب "وقوفا".

ونص مشروع القانون، على أن يعاقب كل من خالف أحكام القانون بالتعدي على الأراضي الزراعية بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه. ومنح وزير الزراعة سلطة وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارية، قبل الحكم في الدعوى القضائية، وإزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.

كما نص مشروع القانون، على الحكم بإغلاق محالج القطن في حالة المخالفة، إلى جانب مصادرة الأجهزة المضبوطة موضوع المخالفة أو أجزائها، وكذلك الأقطان والبذرة ونواتج الحليج المضبوطة في مكان الواقعة أو ثمنها لحساب وزارة الزراعة، وفرض عقوبة الحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، على مخالفة القانون أو الشروع فيها، وأن تتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، الذي استعرضه النائب بهاء أبوشقة خلال الجلسة العامة، أمس، اهتمام الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر وما يصاحبها، الأمر الذي يستلزم تشديد عقوبة الغرامة المقررة حفاظا على الاقتصاد القومي والقدرة التصديرية من المنتجات الزراعية والحيلولة دون ضياع مبالغ طائلة على الخزانة العامة للدولة، المتمثلة في عدم تحصيل الرسوم القانونية عن كل قنطار قطن يتم حلجه في الأماكن غير المرخصة.

وشدد التقرير، على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها باعتبارها قضية أمن قومي غذائي، اهتم بها القانون ليضعها في أغراضها المقصودة من استغلالها في أغراض التنمية، ولتظل الأراضي الزراعية في يد أجيال يتعاقبون عليها ويضيفون إليها، والذي يصب في النهاية في مصلحة المواطنين والاقتصاد القومي للدولة.

ويهدف مشروع القانون الأول، تغليظ العقوبة لتصبح الحبس وزيادة الغرامة في التعدي على الأراضي الزراعية، ومشروع القانون الثاني يستهدف تغليظ الغرامة المقررة لظاهرة "حلج القطن" في أماكن غير مرخص بها، وباستخدام أدوات غير مناسبة والذي أضر بمنتج القطن المصري بسبب خلط التقاوي ذات الجودة العالية والمعدة للتصدير بأخرى، تقل عنها كثيرا في الجودة وقد تزرع في أماكن مخصصة لأقطان التصدير.