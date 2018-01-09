حشد جماهيري لقائمة "في حب مصر آمالنا" لتحرير توكيلات ترشيح "السيسي"

حرر أعضاء قائمة "في حب مصر آمالنا" توكيلات ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في عدد من مقرات الشهر العقاري بجميع محافظات الجمهورية، وذلك ليصل العدد إلى 25 ألف توكيل للترشح.

وقال محمد عزت المنسق العام "لقائمة في حب مصر"، إن تحرير العديد من المواطنين التوكيلات الرسمية لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية، نابع من قناعة شخصية تامة بأهمية مواصلته لخطوات البناء التي بدأها منذ اليوم الأول من تواليه مهام رئاسة الجمهورية.

"عزت" :الرئيس بذل مجهود جبار خلال الفترة الأولي من توليه رئاسة الجمهورية ونحن نتوقع إنجازات أكثر في الفترة الثانيه

وأضاف "عزت" لـ "الوطن"، أن ما قام به الرئيس خلال الأربعة سنوات الأخيرة من إنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية لا يستطيع أحد أن ينكرها.

وتابع أن "الدولة المصرية قادرة تحت قيادة الرئيس السيسي علي مواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية، والتقدم بمصر نحو النهضة التي حلمنا بها وخرجنا من أجلها في ثورة 30 يونيو المجيدة".

واكد"عزت"، أنه من ضمن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، وفقا للمادة 142 من الدستور، توقيع 20 نائبا بمجلس النواب، أو توقيع 25 ألف توكيل من 15 محافظة بالشهر العقاري بحد أدنى 1000 مؤيد بالمحافظة.