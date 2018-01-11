كيف يساهم قانون الإفلاس في تحسين الاقتصاد المصري؟

خطوة جديدة اتخذها البرلمان بعد الموافقة مبدئيًا على قانون الإفلاس الذي يساهم في تحسين تصنيف مصر في المؤشرات الاقتصادية العالمية، وتخطي عقبات كثيرة يواجها المستثمرون بعد إعلان إفلاسهم في المشروعات.

مجلس النواب وافق على قانون الإفلاس الذي يتضمن 264 مادة، ويساهم في تسهيل عملية الدخول والخروج من السوق، وتسهيل الإجراءات أمام التاجر والشركات والمشروعات المتعثرة أو المتوقفة حيال إعلان الإفلاس، وتنظيم إعادة الهيكلة المالية والإدارية للمشروعات، كما أنه يسهم في حل مشكلات المستثمرين.

توجد مشروعات كثيرة متوقفة في مصر بعد إعلان أصحابها الإفلاس لأسباب مختلفة وسوء الحظ مما إثر على الاقتصاد المصري والاستثمار بشكل سلبي، حسب حديث الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، موضحًا أن هؤالاء المستثمرين خسروا أمولا كثيرة في مشارعهم، مما أضطرهم إلى تركه وتوقف تلك المشروعات.

عندما يعلن المستثمر إفلاسه، يذهب إلى المحكمة لأخبارها بما حدث له، لتقوم المحكمة بأعطاءه تقريرا يفيد بذلك، حتى لا يتعرض للمسائلة القانونية وتوقيع عقوبات السجن عليه أو احتجاز البنوك عليه في حالة الاقتراض، وفقًا لـ"بدرة" خلال حديثه لـ "الوطن"، مشيرًا إلى أن قبل قانون الإفلاس كان يتعرض المستثمر للسجن إضافة إلى ملاحقته من قبل العمال والضرائب وكل من ساهم في المشروع.

المستثمر يمكنه تسديد إجزاء من ديونه سواء للعمال أو الضرائب ويستطيع الدخول والخروج من الدولة بشكل عادي دون أي مشاكل، حسبما ذكر الخبير الاقتصادي، موضحًا أن قانون الإفلاس الجديد يضمن حقوق المستثمرين المصريين والأجانب ويساهم في جذب الكثير من المستثمرين.

قانون الإفلاس يعمل على رفع تصنيف الاقتصاد المصري عالميًا لعدم وجود إجراءات جنائية وبنكية تقلص من فرص المستثمرين في الاستمرار في مشروعاتهم، حسبما وضح "بدرة"، مضيفًا أن الدول المتقدمة جميعها تعمل بهذا القانون الذي يحافظ على حق الدولة والمتعاملين أو من يمتلكون أسهم في المشروعات والمساهمين أي يضمن حقوق الجميع.

القانون يتيح حرية وسرعة الخروج من الشركات في حالة خلاف الشركاء في مشروعًا ما، وهي أحد المعايير الدولية التي يقيم على أساسها الاستثمار وتحسين الاقتصاد المصري عالميًا، حسب حديث الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي لـ "الوطن"، مضيفًا أن المستثمرين يقدمون تقرير للمحكمة الاقتصادية يتضمن إفلاس الشركة مما تتيح لهم أنهاء الشراكة بينهم ويأخد كل شخص حقه دون خسارة أحداهما.