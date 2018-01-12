إزالة 19 ألف حالة تعد على النيل و18 ألف مخالفة "بناء زراعات" خلال 2017

أعلنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، اليوم، مجموع عملياتها خلال عام 2017، وتشمل ضبط المخالفات وتنفيذ قرارات إزالة التعديات على نهر النيل والأراضي الزراعية.

وأكدت في بيان صحفي، إزالة 18046 حالة تعد على الأراضي الزراعية، و22079 حالة تعد على منافع الري والصرف، 19639 حالة تعد على نهر النيل، و970 حالة تعد صادرة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، و1728 حالة حوش وسدود وتحاويط دون ترخيص على مساحة 10622 فدانا، و1391 "استراحة" وعشة مخالفة على مساحات مختلفة، وإزالة هيش وبوش وورد النيل على مساحة 5358 فدانا، و28583 وحدة غريزة خشبية دون ترخيص، و18 قفصا سمكيا.

وفي مجال حماية الأراضي الزراعية، تم ضبط 6979 قضية تعد على الأراضي الزراعية دون ترخيص، وفي مجال حماية الثروة السمكية، تم ضبط 52020 قضية متنوعة (صيد مخالف – تهريب أسماك زريعة – مزرعة سمكية مخالفة).

وفي مجال حماية البيئة والمحميات الطبيعية، تم ضبط 146 قضية متنوعة ،وفى وفي مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية، تم ضبط (59409) قضية تعد على نهر النيل والمجاري المائية عبارة عن (إلقاء مخلفات – ردم – تشوين – بناء).

وفي مجال حماية منافع الري والصرف، تم ضبط (15853) قضية تعد بالردم والبناء والرسو دون ترخيص، وفي مجال الملاحة الداخلية، تم ضبط (11812) قضية متنوعة مخالفة قانون الملاحة الداخلية، وفي مجال حماية الثروة الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني ضبط (9769) قضية متنوعة (تصنيع الأعلاف والأسمدة والمخصبات والمبيدات الزراعية، أدوية بيطرية وزراعية، مزراع دون ترخيص)، وفي مجال تنفيذ الأحكام، وتم تنفيذ 5777 حكما قضائيا في مجال عمل الإدارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.