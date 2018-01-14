محافظ الغربية: مجهوداتنا لن يشعر بها المواطن الآن.. ونخطط للمستقبل

قال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، إن عدد سكان المحافظة تجاوز الـ 5 مليون و600 ألف نسمة، موضحًا أن المحافظة ليس لديها ظهير صحراوي، وبالتالي فإن ظروف المحافظة مرتبطة بالرقعة الزراعية فقط.

وأضاف صقر، خلال حواره في برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة "دي إم سي"، أن مدينة المحلة كانت قلعة الصناعة في مصر، ولكنها تمر الأن ببعض المشكلات وسيتم حلها في القريب العاجل.

وأشار إلى أنه تولى منصب المحافظ منذ عامين فقط، وهناك مجهودات بُذلت ولا تذال تُبذل على أرض الواقع، ولكن لن يشعر بها المواطن في الفترة الحالية وستكون مرددوها في المستقبل القريب.