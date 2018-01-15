بالصور| إحالة 16 طبيبا وموظفا في كفر الزيات للتحقيق

قرر الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم، إحالة 16 طبيبا وموظفا من العاملين بقطاعات الصحة والمحليات والتضامن بقرية دلبشان للتحقيق بسبب التغيب وترك العمل وعدم الانضباط الوظيفي.

جاء ذلك خلال جولة ميدانية لرئيس مدينة كفرالزيات بقريتي دلبشان وكفر حشاد للوقوف على مدى انتظام العمل وتقديم الخدمات ورصد خلالها عدم وجود 8 موظفين بالوحدة المحلية لقرية دلبشان و5 أطباء بالوحدة الصحية بذات القرية و3 موظفين بوحدة التضامن الاجتماعي بنفس القرية.

وتفقد "شعلان" مكتب تموين قرية دلبشان وشدد على نشر المنظومة الإلكترونية لخدمات البطاقات الذكية لتوعية المواطنين وكذا مشروع الصرف الصحي بقرية كفرحشاد وشدد على مهندسي المشروع بسرعة الانتهاء منه وفقا للجدول الزمني المحدد للمشروع.

كما قاد المدينة حملة مكبرة للنظافة بقريه دلبشان بمشاركة معدات الوحدات المحلية 6 لوادر و7 سيارات نقل وتم رفع ما يقرب من 20 طن مخلفات.