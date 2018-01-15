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الوطن

شركة تتبرع بجهازين للغسيل الكلوي لمستشفى الأقصر بـ400 ألف جنيه

منذ 12 دقيقة
كتب: محمد عبد اللطيف الصغير
شركة تتبرع بجهازين للغسيل الكلوي لمستشفى الأقصر بـ400 ألف جنيه

صورة أرشيفية

أعلن السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر، استلام جهازين للغسيل الكلوي بقيمة 400 ألف جنيه لمستشفى الأقصر العام.

وقال عبد الجواد، إنه في إطار الدور المجتمعي للمؤسسات الخيرية ومنظمات الأعمال الخاصة برعاية محمد بدر محافظ الأقصر، تبرعت شركة لتسويق المواد البترولية بجهازين للغسيل الكلوي لصالح مستشفى الأقصر العام.

وأشار وكيل وزارة الصحة ان تشغيل الجهازين يسهم في زيادة عدد جلسات الغسيل لـ 12 مريض إضافي، الأمر الذي يساعد في تقصير قوائم الانتظار وتخفيف عناء المرض على مرضى الفشل الكلوي.

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