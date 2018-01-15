ضبط 3 بحيازتهم "أسلحة وطلقات" في البحيرة

شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، اليوم، حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون وتجار وحائزى الأسلحة النارية والذخائر.

وتمكنت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث، والعميد عبد الغفار الديب رئيس المباحث الجنائية، من ضبط "رمضان ا" 25 سنة عاطل ومقيم بمركز شبراخيت، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 12 محلى الصنع، و"السعيد ح" 67 سنة فلاح ومقيم بمركز الدلنجات، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، وطلقتان من ذات العيار.

كما تم ضبط "هشام ع" 28 سنة عاطل ومقيم بدمنهور، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع، وطلقتان من ذات العيار، وتحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة.