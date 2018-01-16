تأجيل محاكمة قاتل والده في المقطم لـ7 أبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، محاكمة متهم بقتل والده في المقطم، بالاشتراك مع صديقيه بسبب سوء معاملته له وتهديده بتشويه سمعة والدته، لجلسة 7 أبريل المقبل للمرافعات.

صدر القرار برئاسة المستشار جعفر نجم الدين، وعضوية المستشارين هشام السيد وأحمد الغندور.

وأفادت تحقيقات نيابة جنوب القاهرة، بأن المتهم اكتشف أن والده كان يصور علاقته مع والدته بالفيديو، وبعد الانفصال هددها بنشر تلك المقاطع مالم تتنازل عن حقوقها.

واعترف المتهم فى التحقيقات بأن والد المجني عليه كان دائم التهديد له وتوعده بحرمانه من الميراث، وأنه خطط للانتقام منه بعد عمله بزواجه من أخرى، واتفق مع صديقيه على قتله بمساعدتهما مقابل مبلغ مالي، ووقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.