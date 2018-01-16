قال مصدر قضائي، إن إحالة معاون مباحث المقطم النقيب "محمد .ع" وأمين شرطة من قوة المباحث إلى المحاكمة الجنائية بتهمي ضرب أفضى إلى موت واحتجاز دون سند من القانون في قضية "عفروتو" جاء بناء على توصيف النيابة العامة للواقعة من خلال ما ورد فيها من أدلة.

وأضاف المصدر، أن النيابة العامة نسبت للمتهمين في التحقيقات تهمة القتل العمد في أثناء سماع أقوالهما في الواقعة لكن بعد أن انتهت النيابة من مراجعة كافة الثبوت وهي سماع أقوال شهود العيان على واقعة الضبط الذين بلغ عددهم 9 وأقروا بتعرض الضحية للضرب من جانب المتهمين في أثناء ضبطه بعد أن فشلت محاولته هروبه.

وتابع المصدر، أن تقرير الطب كان أحد الأدلة التي أثبتت تهمة قتل المجني عليه وتعرضه لتهتك في الطحال ونزيف داخلي في البطن، ما يثبت اعتداء المتهمين عليه بالضرب وهذا يؤكد صحة أقوال الشهود.

كانت نيابة حوادث جنوب القاهرة قررت حبس معاون المباحث على ذمة التحقيقات وجدد قاضي المعارضات قبل 5 أيام حبسهما لمدة 15 يوما بعد أن شهد محيط قسم شرطة المقطم احتجاجات وتراشق بالحجارة وأحداث عنف من بعض الأهالي احتجاجا على مقتل عفروتو داخل القسم، فيما قررت النيابة حبس 43 متهما من أقارب وأصدقاء القتيل على ذمة التحقيقات التي تجريها في واقعة التجمهر والاعتداء على قوات الشرطة التي ردت بإطلاق الطلقات التحذيرية في الهواء، قبل أن تقرر النيابة حبس الضابط وأمين الشرطة عقب ورود تقرير الطب الشرعي بأسباب وفاة المجني عليه، وتستمع لشهود الإثبات الذين أكدوا تعرضه للضرب على يد المتهمين قبل أن يتم نقله للمستشفى ويلفظ أنفاسه الأخيرة.

وأثارت الواقعة جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصة في بداية الأمر عندما خرجت تصريحات لمصادر أمنية أن المجني عليه توفى نتيجة تناول مخدر الاستروكس، وأنه لم يدخل القسم من الأساس وإنما أصيب بإعياء في أثناء القبض عليه، إلا أن تحقيقات النيابة انتهت لتوجيه الاتهام للضابط وأمين الشرطة المتهمين.