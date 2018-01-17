"الصحة" تخصص 5.8 مليون جنيه لتطوير مستشفى ببرج العرب

قال الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن وزارة الصحة وافقت على تخصيص مبلغ 5.8 مليون جنيه لتطوير مستشفى تكامل القرية المركزية ببنجر السكر التابعة لإدارة برج العرب الصحية، وذلك في إطار السياسة التي يتبناها الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمة الصحية في الأماكن النائية والأشد احتياجا.

وأوضح، أن المستشفى لم يشهد أي تطوير منذ سنة 2005 وأصاب الأهمال بنيته الأساسية مما جعله لا يعمل إلا بشكل محدود كوحدة طب أسرة، وتم الاستعانة بالقوافل العلاجية وتوفير أماكن بديلة لتقديم الخدمة جزئيا، إلا أن ذلك لم يعد كافيا لتقديم خدمة مناسبة لأهل المنطقة، فتم عمل دراسة متكاملة لتطوير المستشفى لتعود لأداء الدور المخطط لها واستجابت الوزارة بتوفير الدعم المالي اللازم للتطوير.

وأضاف حجازي، أن محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان وافق على إسناد أعمال التطوير للهيئة الهندسية للقوات المسلحة حتى يمكن إنجاز الأعمال المطلوبة في أقل وقت ممكن لتتحول الوحدة إلى مستشفى تخصصي تقدم خدمات متطورة ومتميزة للمواطنين.