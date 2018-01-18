 مصادر حكومية: رصد 26 مليون جنيه لرعاية الموهوبين والمتفوقين علميا

أكدت مصادر حكومية، أنه تم إعداد برنامج لرعاية الموهوبين والمتفوقين علميا ورياضيا وذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب من الأسر الفقيرة والمناطق النائية.

وأضافت أن البرنامج يهدف إلى الاستمرار في رعاية المتفوقين علميا والموهوبين، بتوحيد معايير رعاية المتفوقين والمبدعين وفقا للمعايير العالمية، وإنشاء حضانات للمبدعين بكل جامعة ومراكز البحوث والمجتمعات العلمية، وزيادة برامج الدعم لرعاية المتفوقين.

وأضافت المصادر لـ"الوطن"، أن التكلفة الإجمالية للبرنامج تبلغ 12 مليون جنيه للأنشطة الرياضية، و14 مليون لدعم المتفوقين.