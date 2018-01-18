خبير اقتصادي: ثورة يناير رجعت البلد 50 سنة إلى الوراء

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الشعب المصري يتطلع إلى الاستقرار، مضيفا أن الشعب يشعر بالملل من الفوضى التي سببتها 25 يناير وأعادت البلد 50 سنة إلى الوراء، ومن الخونة والأفاقين.

وأشار خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على فضائية "صدى البلد"، إلى أن الشعب أدرك قيمة وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي من بعد الذي رآه في سوريا واليمن وليبيا.

وأكد أن الشعب سينتخب الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيحصل على أغلبية كبيرة، لكنها ستكون أقل من نظيرتها التي فاز في الانتخابات الرئاسية السابقة.