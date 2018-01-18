تسجيل الدخول

الوطن

خبير اقتصادي: ثورة يناير رجعت البلد 50 سنة إلى الوراء

اليوم AM 12:50
كتب: شريف سليمان
خبير اقتصادي: ثورة يناير رجعت البلد 50 سنة إلى الوراء

رشاد عبده

قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الشعب المصري يتطلع إلى الاستقرار، مضيفا أن الشعب يشعر بالملل من الفوضى التي سببتها 25 يناير وأعادت البلد 50 سنة إلى الوراء، ومن الخونة والأفاقين. 

وأشار خلال استضافته ببرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على فضائية "صدى البلد"، إلى أن الشعب أدرك قيمة وجود الرئيس عبدالفتاح السيسي من بعد الذي رآه في سوريا واليمن وليبيا.

وأكد أن الشعب سينتخب الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيحصل على أغلبية كبيرة، لكنها ستكون أقل من نظيرتها التي فاز في الانتخابات الرئاسية السابقة.

أخبار متعلقة

"مصر الحديثة" يدشن حملة بالبحر الأحمر لتأييد ترشح السيسي لفترة ثانية

"مصر الحديثة" يدشن حملة بالبحر الأحمر لتأييد ترشح السيسي لفترة ثانية

 مصر الحديثة بالبحر الأحمر يدشن حملة لتأييد ترشح السيسى
"الرئاسة": رسائل السيسي اليوم موجهة للداخل والخارج

"الرئاسة": رسائل السيسي اليوم موجهة للداخل والخارج

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في مؤتمر "حكاية وطن" كانت شاملة وجامعة وقاطعة، حيث إنه إذا تم استعراض
برلماني: "حكاية وطن" دليل على أن السيسي يستحق فترة رئاسية جديدة

برلماني: "حكاية وطن" دليل على أن السيسي يستحق فترة رئاسية جديدة

قال النائب محمود الحفني، إن مؤتمر "حكاية وطن" والذي استعرض خلاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، ماقام به خلال السنوات ال4 الماضية، أكدت أنه يصلح لقيادة الدولة المصرية
عمرو أديب عن لقاء السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا: "لقاء مبشر بالخير"

عمرو أديب عن لقاء السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا: "لقاء مبشر بالخير"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هناك لقاء هام، غدا الخميس، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء إثيوبيا..
وكيل "تشريعية النواب": سنقف خلف السيسي من أجل بناء مصر

وكيل "تشريعية النواب": سنقف خلف السيسي من أجل بناء مصر

وكيل "تشريعية النواب": سنقف خلف السيسي من أجل بناء مصر
ياسين الزغبي: السيسي منح الشباب القدرة علي تحقيق أحلامه

ياسين الزغبي: السيسي منح الشباب القدرة علي تحقيق أحلامه

قال الشاب ياسين الزغبي، الذي رافق الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الوطني الرابع للشباب بالإسكندرية، إن الرئيس يعمل على تمكين الشباب ومنحهم الفرصة لإظهار طا
"إنجازات وتحديات".. السيسي اعتاد على "مصارحة الشعب بالواقع"

"إنجازات وتحديات".. السيسي اعتاد على "مصارحة الشعب بالواقع"

مناسبات ومؤتمرات عديدة، حرص خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عرض الإنجازات وربطها بالواقع، أمام ممثلي فئات الشعب المصري، وآخرها اليوم الأربعاء، بعدما أوضح

التعليقات

مؤتمر حكاية وطن

الأكثر قراءة

عاجل