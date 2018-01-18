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الوطن

خبير بالشأن الإفريقي: زيارة رئيس وزراء إثيوبيا محاولة لإثبات حسن النية

منذ 34 دقيقة
كتب: علاء الجعودي
خبير بالشأن الإفريقي: زيارة رئيس وزراء إثيوبيا محاولة لإثبات حسن النية

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الدكتور حسين القط رئيس قسم التاريخ بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، إن زيارة رئيس وزراء لإثيوبيا اليوم لمصر محاولة لإثبات "حسن النية"، منوها بأن هايلي ماريام ديسالين أكد عدم الإضرار بمصالح مصر المائية خلال لقاءه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وفي لقاءات عديدة.

وأضاف الخبير بالشأن الإفريقي لـ"الوطن": "التصريحات والوعود وحدها لا تكفي وعلى المسؤوولين الإثيوبيين الاتفاق مع مسؤولي الري في مصر على ملء خزان السد في أوقات الفيضان وخلال معدلات زمنية طويلة لا تؤثر على حصة مصر من مياه النيل".

وأكد "القط"، أن مصر لا تعارض في الحق الاثيوبي من بناء السد، مشيرًا إلى أن إثيوبيا لها الحق أن تستفيد من الطاقة التي سيوفرها سد النهضة بما لا يضر بمصالح مصر، متابعا "الإثيوبيين متفهمين بشكل جيد أن مصر لا تعارض بناء السد ولكنها تعارض التعجل في بناءه".

وأكد الخبير بالشأن الإفريقي، أن مشروع سد النهضة مشروع دعمته أمريكا في الأساس وتم طرحه بعد بناء السد العالي مباشرة، متسائلًا: "ما الداعي في الاستعجال وإصرار الجانب الإثيوبي على ملء خزان سد النهضة في مهلة قليلة تؤثر على مصالح مصر المائية"، لافتا إلى أن القيادة السياسية المصرية لن تفرط في حقها، محذرًا من أن ينفذ صبر القيادة السياسية بسبب المماطلات والتسويف الأثيوبي.

وأشار الخبير بالشأن الإفريقي، إلى أن الشعب المصري يربطه علاقات شعبية جيدة مع الشعب الاثيوبي، مبينا "نشعر بالفخر لانتمائنا الأفريقي بشكل عام وبعلاقاتنا بدول حوض النيل بوجه خاص".

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