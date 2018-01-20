الحكومة اليوم| مصر لا تتآمر.. وتحويل "كوم الشقافة" إلى متحف مفتوح

تستعرض "الوطن" أبرز ما جاء من نشاطات وفعاليات وقرارات حكومية، صدرت عن مجلس الوزراء أو القطاعات الحكومية خلال الـ24 ساعة الماضية، ضمن سلسة "الحكومة اليوم" ومن أهم أحداث أمس الجمعة:

الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إنه تشرف بحضور جلسات مؤتمر "حكاية وطن".

وكتب شكري، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شرفت بحضور جلسات مؤتمر (حكاية وطن) تحت رعاية رئيس الجمهورية حول السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات الدولة".

الخارجية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طرح رؤية فريدة من نوعها، وهي قيام علاقة خارجية على أسس من الأخلاق المستمدة من الحضارة والديانة التي تحكم سلوكياتنا كمصريين.

وأضاف شكري، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن"، "مصر لا تتآمر وإنما تعمل للخير وتعمل للبناء، ونعلم أن كثيرين يتزرعون ما يقال عنهم من مبادئ وحقوق إنسان، ولكن أتصور في كثير من الأحيان بتطرح مثل هذه الأمور بمصداقية، ولكن أيضا بتوظف لأغراض سياسية كما شاهدنا في قضايا الإرهاب".

التعليم العالي

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس اللجنة الوطـنية المصــرية لليونسكو الدكتور عبد العزيز التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو"، وذلك بمقر الوزارة.

الكنيسة

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن هذا العام 2018 هو عام فترة رئاسة جديدة، ونتذكر فيها احتياجات الإنسان الخمسة وهي الاحتياجات الجسدية مثل الأكل والملبس والنفسية مثل التقدير والحب والعقلية مثل القراءة والثقافة.

الآثار

تبدأ وزارة الآثار خلال الأيام القليلة المقبلة، أعمال مشروع تطوير منطقة كوم الشقافة الأثرية بمدينة الإسكندرية، الذي يهدف إلى تحويلها إلى متحف مفتوح.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن اللجنة الدائمة للآثار المصرية كانت قد وافقت على تشكيل لجنة أثرية لإعادة تنظيم وإعداد سيناريو لعرض القطع الأثرية الموجودة والمخزنة بموقع كوم الشقافة، وذلك في إطار ما تقوم به وزارة الآثار من تطوير عدد من المواقع الأثرية بمختلف أنحاء الجمهورية.

الأوقاف

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن البلاد تحتاج في هذا التوقيت إلى "الفضل"، موضحًا أنه لو أن هناك ممن يؤدون فرض الزكاة، فالبلاد تحتاج إلى الفضل، لأن الإسلام قائم على العدل والإحسان والرحمة والتكافل.

الري

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الري، إن "الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد أهمية دفع مجالات التعاون الثنائى بين مصر ودول حوض النيل، بالإضافة إلى التوسع فى التعاون مع أديس أبابا فى مختلف المجالات"، لافتاً إلى أن "الرئيس على إلمام كامل بملف التعاون بأشكاله المختلفة، كما أن الوزارة من جانبها بدأت خطوات جادة للتعرف على المجالات التى يمكن أن تسهم فيها الدولة مع أشقائها من دول الحوض، وتتفق مع أولوياتهم، فى إطار وضع رؤية استراتيجية لمستقبل التعاون الثنائى لا تتغير بتغير الأشخاص".

الأرصاد

قال الدكتور أحمد عبد العال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة عدم الإستقرار فى الأحوال الجوية وخاصة على السواحل الشمالية مستمرة، أمس الجمعة، منوهًا إلى أنه يستمر نشاط الرياح الشمالية الغربية على شمال البلاد خاصة جهة الشرق تكون مثيرة للرمال والاتربة على المناطق المكشوفة.