تسجيل الدخول

الوطن

وزير التجارة: الصعيد يمتلك 50 منطقة صناعية من إجمالي 135 بالمحافظات

اليوم PM 01:06
كتب: شريف سليمان
وزير التجارة: الصعيد يمتلك 50 منطقة صناعية من إجمالي 135 بالمحافظات

طارق قابيل

قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن الصعيد يمتلك نحو 50 منطقة صناعية من إجمالي 135 منطقة في أنحاء الجمهورية بما يعادل 37%.

وأضاف قابيل، خلال كلمته في أثناء افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات الجديدة في محافظة بني سويف، أنه جارٍ التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية للاتفاق على نقل أصول المصانع بالتدريج لهيئة التنمية الصناعية، ونقل المناطق الصناعية التابعة للمحافظات حتى يكون للمستثمر جهازًا واحدًا يتعامل معه.

ويتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي منطقة كوم أبو راضي الصناعية في محافظة بني سويف، ليفتتح عددا من المشروعات الجديدة، منها المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بني سويف العام بتكلفة إجمالية 185 مليون جنيه، كما يزور مصنع سامسونج، والذي افتُتحت المرحلة الأولى منه في مايو 2016.  

 

السيسي يفتتح مشروعات تنموية في بني سويف

وزير الإسكان: استثمارات مشروعات الصعيد وصلت لـ58 مليار جنيه

وزير الإسكان: استثمارات مشروعات الصعيد وصلت لـ58 مليار جنيه

قال مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق، إن الهيئة الهندسية بالتعاون مع وزارة الإسكان تنفذ مصرف المحسمة مليون متر مكعب/يوم للمساهمة في ذراعة 50 ألف فدان، مضيفا أ
السيسي يفتتح مستشفى أرمنت في الأقصر بـ"فيديو كونفرانس"

السيسي يفتتح مستشفى أرمنت في الأقصر بـ"فيديو كونفرانس"

أعطى الرئيس عبدالفتاح السيسي، الإذن للرائد مقاتل محمد سامي خليفة، لافتتاح مستشفى أرمنت المركزي في الأقصر، وذلك عبر شبكة فيديو كونفرانس، خلال افتت
"مدبولي": نفذنا استثمارات بـ124 مليار جنيه في مجال معالجة مياه الشرب

"مدبولي": نفذنا استثمارات بـ124 مليار جنيه في مجال معالجة مياه الشرب

قال مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق، إن الدولة نفذت استثمارات بقيمة 124 مليار جنيه في مجال معالجة مياه الشرب والصرف الصحي خلال 4 سنوات ماضية، موضحا أن عدم
بتكلفة 3.4 مليار جنيه.. إنشاء مصنع مواتير غسالات في منطقة كوم أبو راضي

بتكلفة 3.4 مليار جنيه.. إنشاء مصنع مواتير غسالات في منطقة كوم أبو راضي

بتكلفة 3.4 مليار جنيه.. إنشاء مصنع مواتير غسالات في منطقة كوم أبو راضي
السيسي يطمئن على المصانع الصغيرة من وزير التجارة: اتفقنا على تنفذ 4400

السيسي يطمئن على المصانع الصغيرة من وزير التجارة: اتفقنا على تنفذ 4400

وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، بالانتهاء من إنشاء المصانع الصغيرة.
قابيل: الاستثمار الصناعي وفّر 1471 فرصة استثمارية في الصعيد

قابيل: الاستثمار الصناعي وفّر 1471 فرصة استثمارية في الصعيد

قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إنّ الوزارة طرحت نحو 700 ألف متر للصناعات المتوسطة، ودشّنت 110 مشروعات جديدة في بني سويف الجديدة وأسيوط الجديدة.
وزير الصناعة: افتتاح 2973 مصنعا في الصعيد باستثمارات 75 مليار جنيه

وزير الصناعة: افتتاح 2973 مصنعا في الصعيد باستثمارات 75 مليار جنيه

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، افتتاح 2973 مصنعًا في الصعيد باستثمارات تبلغ 75 مليار جنيه
محمد عرفان: "الشراء الموحدة" وفرت 7.4 مليار جنيه لمستشفيات شرم الشيخ

محمد عرفان: "الشراء الموحدة" وفرت 7.4 مليار جنيه لمستشفيات شرم الشيخ

قال اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إنه سيتم افتتاح مستشفى بني سويف، ومستشفى الأقصر، ومستشفى
محمد عرفان: استثمارات المناطق الصناعية في الصعيد بلغت 6 مليارات جنيه

محمد عرفان: استثمارات المناطق الصناعية في الصعيد بلغت 6 مليارات جنيه

قال اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن قيمة الاستثمارات الصناعية في محافظة بني سويف بلغت 6 مليارات جنيه.
رئيس الرقابة الإدارية: طورنا مستشفى بني سويف العام بـ196 مليون جنيه

رئيس الرقابة الإدارية: طورنا مستشفى بني سويف العام بـ196 مليون جنيه

قال اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إنّ أعمال تطوير مستشفى بنى سويف العام، تكلفت نحو 196 مليون جنيه.
بالفيديو| السيسي لـ"نائب رئيس مجموعة العربي": سلملي على الحاج محمود

بالفيديو| السيسي لـ"نائب رئيس مجموعة العربي": سلملي على الحاج محمود

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي، بإبلاغ تحياته وتقديره واحترامه الشديد للحاج محمود.
السيسي عن "الشراء المجمع": "مش بنعمل أعجوبة.. ومحسناش بأثر التعويم"

السيسي عن "الشراء المجمع": "مش بنعمل أعجوبة.. ومحسناش بأثر التعويم"

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على آلية "الشراء المجمع"، وقال السيسي: "في حاجات كتير جدا لو نحط إيدينا في إيد بعض فيها
السيسي يوجّه بحل أزمة الأدوية بـ"الشراء المجمع": تجردوا في خدمة الناس

السيسي يوجّه بحل أزمة الأدوية بـ"الشراء المجمع": تجردوا في خدمة الناس

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإدخال مستلزمات مستشفيات القطاع الخاص ضمن منظومة الشراء المجمع، قائلا: "لازم نكون متجردين في خدمة الناس، كله ده يتم لصالح مصر".
نائب رئيس مجموعة "العربي": نسعى ليكون منتجنا 100% من الصناعة المصرية

نائب رئيس مجموعة "العربي": نسعى ليكون منتجنا 100% من الصناعة المصرية

قال المهندس إبراهيم العربي نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربي الاقتصادية، إحدى المجموعات الاقتصادية: "بدأنا مشوارنا الاقتصادي عام 64 وكان رأس مالنا لا يتجاوز بض
وزير النقل: السيسي يفتتح 3 مشروعات طرق في الصعيد بـ1.2 مليار جنيه

وزير النقل: السيسي يفتتح 3 مشروعات طرق في الصعيد بـ1.2 مليار جنيه

قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الرئيس سيفتتح 3 مشروعات طرق جديدة بالصعيد، اليوم، وهي مشروع إنشاء طريق
السيسي لـ محمد عرفان: "عايز مسح للمناطق الصناعية لحل مشكلاتها"

السيسي لـ محمد عرفان: "عايز مسح للمناطق الصناعية لحل مشكلاتها"

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بإجراء مسح شامل لمنطقة بني سويف الصناعة
"عرفان": تطوير مستشفى الأقصر العام بقيمة 171 مليون جنيه

"عرفان": تطوير مستشفى الأقصر العام بقيمة 171 مليون جنيه

قال محمد عرفان رئيس هيئة الرقاية الإدارية، إنه تمت متابعة تطوير مستشفى الأقصر العام بقيمة 171 مليون جنيه، وتم استكمال تجهيزاته الطبية وغير الطبية، وبدأت هذه الم
"عرفان": افتتاح محطة مياه دار السلام بتكلفة 250 مليون جنيه

"عرفان": افتتاح محطة مياه دار السلام بتكلفة 250 مليون جنيه

قال محمد عرفان رئيس هيئة الرقاية الإدارية، إنه في قطاع المرافق الأساسية، سيتم اليوم افتتاح عملية إنشاء محطة مياه دار السلام ومحطة مياه اليسر لتحلية مياه البحر.
وزيرة التضامن: المعاشات زادت بنسبة 72.5%.. والأجر التأميني يزيد سنويا

وزيرة التضامن: المعاشات زادت بنسبة 72.5%.. والأجر التأميني يزيد سنويا

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ المعاشات زادت بنسبة
"التموين": ربط 89 فرعا للسجل التجاري بقاعدة بيانات موحدة

"التموين": ربط 89 فرعا للسجل التجاري بقاعدة بيانات موحدة

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ربط 89 فرعًا من فروع السجل التجاري في جميع أنحاء الجمهورية
غادة والي: تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة

غادة والي: تخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن 5% من الإسكان الاجتماعي خصص لذوي الإعاقة، مشيرة إلى
السيسي عن "السكن الكريم والخطر": "شوفوا عاوزين إيه ونخلصهم في 2018"

السيسي عن "السكن الكريم والخطر": "شوفوا عاوزين إيه ونخلصهم في 2018"

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن "السكن الكريم" الذي يتضمن 64 ألف وحدة سكنية، ووفرّت لها الدولة المرافق اللازمة، قائلا: "عاوزين نكون طموحين أوي ونخلص الموضوع ده
السيسي يعرض المشاركة في مشروعات "حضانات التضامن": شوفوا عاوزين إيه

السيسي يعرض المشاركة في مشروعات "حضانات التضامن": شوفوا عاوزين إيه

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الحضانات التي توفرها وزارة التضامن الاجتماعي لأطفال العاملات، أمر مهم.
وزير التموين: قرار كتابة الأسعار على السلع نقلة نوعية في تنظيم الأسواق

وزير التموين: قرار كتابة الأسعار على السلع نقلة نوعية في تنظيم الأسواق

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن القرار الذي أصدرته الوزارة بشأن إلزام التجار بكتابة السعر
السيسي لـ"المحافظين": "وفروا أراضي مناسبة للمزارعين والتجار"

السيسي لـ"المحافظين": "وفروا أراضي مناسبة للمزارعين والتجار"

طالب الرئيس عبدالفتاح السيسي، المحافظين، بمراعاة الدقة والعناية، في اختيار الأراضي التي يتم تخصيصها من أجل
والي: تدشين 21 مركزا علاجيا للإدمان و104 آلاف شخص مستفيد منه

والي: تدشين 21 مركزا علاجيا للإدمان و104 آلاف شخص مستفيد منه

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك معلومات كثيرة نستطيع استخراجها من قاعدة البيانات، لافتا إلى ان صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي من أهم الم
وزيرة التضامن: دعم الصعيد بـ13 مليار جنيه من "تكافل وكرامة"

وزيرة التضامن: دعم الصعيد بـ13 مليار جنيه من "تكافل وكرامة"

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدعم الموجه للصعيد بلغ 86% من الدعم النقدي في تكافل
"التموين": ضخ 18 مليار جنيه للمناطق اللوجستية لتوفير 150 ألف فرصة عمل

"التموين": ضخ 18 مليار جنيه للمناطق اللوجستية لتوفير 150 ألف فرصة عمل

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم الاستثمارات التي تم الاتفاق عليها في عدد من المناطق
بالفيديو| من ناصر للسيسي.. زيارات الرؤساء إلى الصعيد

بالفيديو| من ناصر للسيسي.. زيارات الرؤساء إلى الصعيد

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى محافظة بني سويف، لافتتاح عدد من المشروعات القومية في مدن ومحافظات الصعيد.
غادة والي: "الحماية والرعاية والتنمية" محاور عمل الوزارة

غادة والي: "الحماية والرعاية والتنمية" محاور عمل الوزارة

تقدمت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إتاحة الفرصة بعرض مجهودات الوزارة، موضحة أن عمل وزارة التضامن يندرج تحت 3
وزيرة التضامن: الحكومة لديها قناعة "آن الآوان الاهتمام بالصعيد"

وزيرة التضامن: الحكومة لديها قناعة "آن الآوان الاهتمام بالصعيد"

قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج تكافل وكرامة دعم 205 مليون أسرة، أغلبهم في الصعيد، قائلة: إن "الحكومة أصبحت على قناعة أنه آن الآوان ل
السيسي: "الأسعار بتتفاوت عشان أساليب التجارة متأخرة.. مش رقابة بس"

السيسي: "الأسعار بتتفاوت عشان أساليب التجارة متأخرة.. مش رقابة بس"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ تفاوت الأسعار في الأسواق وعدم السيطرة عليها، لا يرجع إلى قلة الرقابة عليها فقط، بل يعود أيضا إلى تأخر أساليب التجارة.
يزورها السيسي اليوم.. تعرف على منطقة "كوم أبوراضي" الصناعية

يزورها السيسي اليوم.. تعرف على منطقة "كوم أبوراضي" الصناعية

تزينت منطقة كوم أبوراضي الصناعية شمال بني سويف، لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، حيث تمتد منطقة كوم أبوراضي على مساحة 799 فدان،
بالصور| طرق ومستشفيات وصرح تعليمي.. أول 2018 عند السيسي "بنية تحتية"

بالصور| طرق ومستشفيات وصرح تعليمي.. أول 2018 عند السيسي "بنية تحتية"

بالمشروعات التنموية، اختتم الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017،
السيسي: تطوير التجارة ليس ترفا.. والهدف إيصال المنتج بأقل تكلفة

السيسي: تطوير التجارة ليس ترفا.. والهدف إيصال المنتج بأقل تكلفة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ تطوير التجارة ليس ترفا، وإنما نظام تأسس لتحديث نظم التجارة ونقل السلع بأقل تكلفة ممكنة.
"المصيلحي": منافذ الجمعيات الاستهلاكية المتنقلة وصلت إلى 990 منفذا

"المصيلحي": منافذ الجمعيات الاستهلاكية المتنقلة وصلت إلى 990 منفذا

قال علي المصيلحي وزير التموين، إن منافذ الجمعيات الاستهلاكية المتنقلة وصلت إلى 990 منفذا بالتعاون مع القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه تم شراء 30 سيارة لشركات الجمل
وزير التموين: "مصر بتستهلك 16 مليون طن قمح.. بتنتج 6 وتستورد الباقي"

وزير التموين: "مصر بتستهلك 16 مليون طن قمح.. بتنتج 6 وتستورد الباقي"

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الوزارة وفرّت الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية.
"المصيلحي": زيادة عدد السلع على البطاقة لـ20 تلبية لاحتياجات المواطنين

"المصيلحي": زيادة عدد السلع على البطاقة لـ20 تلبية لاحتياجات المواطنين

قال علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن هناك الكثير من الصوامع على خط الصعيد وهو ما يمثل أمانا لنا لأنه يقلل من قيمة الفاقد في مجال الصوامع، موضحا أ
"المصيلحي" لـ"السيسي" عن رفع الدعم لـ50 جنيها: "قرار تاريخي لسيادتك"

"المصيلحي" لـ"السيسي" عن رفع الدعم لـ50 جنيها: "قرار تاريخي لسيادتك"

وصف علي المصيلحي وزير التموين، قرار للرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع قيمة الدعم من 21 جنيها إلى 50 جنيها بـ"التاريخي"، قائلأ: "حس حضرتك الاجتماعي وشعورك بالمواطن
صور| يفتتحها السيسي اليوم.. تفاصيل أكبر محطة تحلية مياه بالشرق الأوسط

صور| يفتتحها السيسي اليوم.. تفاصيل أكبر محطة تحلية مياه بالشرق الأوسط

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، عبر "فيديو كونفرنس"
بدء احتفالية افتتاح مشروعات بني سويف بآيات من القرآن الكريم

بدء احتفالية افتتاح مشروعات بني سويف بآيات من القرآن الكريم

بدأت الآن احتفالية افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من
عاجل| السيسي يصل بني سويف لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة

عاجل| السيسي يصل بني سويف لافتتاح عدد من المشروعات الجديدة

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة بني سويف، لافتتاح عدد من المشروعات القومية هناك.
بث مباشر| السيسي يفتتح مشروعات جديدة في بني سويف

بث مباشر| السيسي يفتتح مشروعات جديدة في بني سويف

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد قليل عددًا من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، وذلك حسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز" في نبأ عاجل لها.

التعليقات

السيسي يفتتح مشروعات تنموية في بني سويف

الأكثر قراءة

عاجل