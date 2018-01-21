وزير التجارة: الصعيد يمتلك 50 منطقة صناعية من إجمالي 135 بالمحافظات

قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن الصعيد يمتلك نحو 50 منطقة صناعية من إجمالي 135 منطقة في أنحاء الجمهورية بما يعادل 37%.

وأضاف قابيل، خلال كلمته في أثناء افتتاح الرئيس السيسي عددا من المشروعات الجديدة في محافظة بني سويف، أنه جارٍ التواصل مع هيئة المجتمعات العمرانية للاتفاق على نقل أصول المصانع بالتدريج لهيئة التنمية الصناعية، ونقل المناطق الصناعية التابعة للمحافظات حتى يكون للمستثمر جهازًا واحدًا يتعامل معه.

ويتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي منطقة كوم أبو راضي الصناعية في محافظة بني سويف، ليفتتح عددا من المشروعات الجديدة، منها المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بني سويف العام بتكلفة إجمالية 185 مليون جنيه، كما يزور مصنع سامسونج، والذي افتُتحت المرحلة الأولى منه في مايو 2016.