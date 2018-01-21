"مدبولي": نفذنا استثمارات بـ124 مليار جنيه في مجال معالجة مياه الشرب

قال مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق، إن الدولة نفذت استثمارات بقيمة 124 مليار جنيه في مجال معالجة مياه الشرب والصرف الصحي خلال 4 سنوات ماضية، موضحا أن عدم معالجة المياه بالكفاءة المناسبة يتعدى لمشكلات أكبر ويسبب عدد من المشاكل البيئية والصحية ويؤثر على الاقتصاد والتنمية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية اليوم، أن وزارة الإسكان بدأت بالتعاون مع وزارة الري والهيئة الهندسية للقوات المسلحة في إعداد برنامج لمعالجة مياه الصرف، وأول محور من هذا البرنامج الكبير هو تنفيذ المعالجة المناسبة لمصرف بحر البقر ومصرف المحسمة لمعالجة 6 : 7 مليون متر مكعب/يوم طبقا لأعلى المعايير العالمية، ونعمل على الاستفادة بترعة السلام بحيث يتم إنشاء محطة كبيرة من 5 : 6 مليون مكعب/يوم،

ويتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي منطقة كوم أبو راضي الصناعية في محافظة بني سويف، ليفتتح عددا من المشروعات الجديدة، منها المرحلة الثانية من تطوير مستشفى بني سويف العام بتكلفة إجمالية 185 مليون جنيه، كما يزور مصنع سامسونج، والذي افتُتحت المرحلة الأولى منه في مايو 2016.