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الوطن

رئيس "كفر الزيات" بالغربية يحيل 73 متغيبا بالمستشفى العام للتحقيق

اليوم AM 12:37
كتب: رفيق محمد ناصف
رئيس "كفر الزيات" بالغربية يحيل 73 متغيبا بالمستشفى العام للتحقيق

رئيس مدينة كفر الزيات يتفقد الخدمات الطبية

أحال الدكتور عثمان شعلان، رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية 73 طبيبًا وممرضة وإداريًا من قوة العاملين بمستشفى كفر الزيات العام إلى التحقيق بالشئون القانونية بمديرية الصحة بسبب التغيب وعدم الانضباط الوظيفى.

كان رئيس مدينة كفرالزيات، أجرى مرور مفاجئ مساء الاثنين على مستشفى كفرالزيات، ومبنى مستشفى الجراحات المجاور لها والعيادات الخارجية وتفقد وحدة الغسيل الكلوى وقسمى الحضانات والاستقبال.

ورصد شعلان، عدم وجود 73 من قوة العاملين بالمستشفى العام عبارة عن 47 طبيبا و14 ممرضة و12 إداريا فأصدر قراره المتقدم.

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