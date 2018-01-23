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الوطن

أسعار أجهزة "الإنتاج الحربي" بعد تخفيضات أعياد ثورة يناير والشرطة

منذ 35 دقيقة
كتب: سمر إيهاب
أسعار أجهزة "الإنتاج الحربي" بعد تخفيضات أعياد ثورة يناير والشرطة

أجهزة كهربائية

قالت وزارة الإنتاج الحربي إنها تقدم خصومات على منتجاتها المدنية للسلع الاستهلاكية بنِسَب مختلفة، مشيرة إلى إعلان شركة حلوان للأجهزة المعدنية عن تخفيضات على منتجاتها والأجهزة الكهربائية.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن التخفيضات تشمل بوتجازات وغسالات وتكييفات وثلاجات ودبي فريزر، بجميع منافذ البيع المنتشرة بأنحاء الجمهورية، بمناسبة أعياد الشرطة وثورة يناير، حتى نهاية الشهر الجاري.

ورصدت "الوطن" أسعار الأجهزة التي تشمل التخفيضات:

1)ثلاجات

ثلاجة 18 قدم فضي: 9336 جنيه

ثلاجة 18 قدم أبيض: 9059 جنيه

ثلاجة 16 قدم فضي: 8385 جنيه

ثلاجة 16 قدم أبيض: 8138 جنيه

ثلاجة 14 قدم فضي: 6326 جنيه

ثلاجة 14 قدم أبيض: 6118 جنيه

 

2)ديب فريزر

ديب فريز 7 درج فضي: 7682 جنيه

ديب فريز 7 درج أبيض: 6285 جنيه

 

3)سخانات

سخان 10 لتر: 1900 جنيه

سخان 5 لتر: 1425 جنيه

 

4)بوتجازات

بوتاجاز 5 شعلة ستانلس: 2540 جنيه

بوتاجاز 4 شعلة ستانلس: 1875 جنيه

 

5)غسالات

غسالة فول أتوماتيك 7 كيلو فضي: 5435 جنيه

غسالة فوق أتوماتيك 10 كيلو فضي: 4960 جنيه

 

6)تكييفات

تكيف 1ونص حصان بارد: 6887 جنيه

تكيف1ونص حصان بارد ساخن: 7275 جنيه

تكييف 2 وربع حصان بارد: 8973 جنيه

تكييف 2 وربع حصان بارد وساخن: 9458 جنيه

                                                  

 

 

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