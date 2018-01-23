أسعار أجهزة "الإنتاج الحربي" بعد تخفيضات أعياد ثورة يناير والشرطة

أجهزة كهربائية
قالت وزارة الإنتاج الحربي إنها تقدم خصومات على منتجاتها المدنية للسلع الاستهلاكية بنِسَب مختلفة، مشيرة إلى إعلان شركة حلوان للأجهزة المعدنية عن تخفيضات على منتجاتها والأجهزة الكهربائية.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن التخفيضات تشمل بوتجازات وغسالات وتكييفات وثلاجات ودبي فريزر، بجميع منافذ البيع المنتشرة بأنحاء الجمهورية، بمناسبة أعياد الشرطة وثورة يناير، حتى نهاية الشهر الجاري.
ورصدت "الوطن" أسعار الأجهزة التي تشمل التخفيضات:
1)ثلاجات
ثلاجة 18 قدم فضي: 9336 جنيه
ثلاجة 18 قدم أبيض: 9059 جنيه
ثلاجة 16 قدم فضي: 8385 جنيه
ثلاجة 16 قدم أبيض: 8138 جنيه
ثلاجة 14 قدم فضي: 6326 جنيه
ثلاجة 14 قدم أبيض: 6118 جنيه
2)ديب فريزر
ديب فريز 7 درج فضي: 7682 جنيه
ديب فريز 7 درج أبيض: 6285 جنيه
3)سخانات
سخان 10 لتر: 1900 جنيه
سخان 5 لتر: 1425 جنيه
4)بوتجازات
بوتاجاز 5 شعلة ستانلس: 2540 جنيه
بوتاجاز 4 شعلة ستانلس: 1875 جنيه
5)غسالات
غسالة فول أتوماتيك 7 كيلو فضي: 5435 جنيه
غسالة فوق أتوماتيك 10 كيلو فضي: 4960 جنيه
6)تكييفات
تكيف 1ونص حصان بارد: 6887 جنيه
تكيف1ونص حصان بارد ساخن: 7275 جنيه
تكييف 2 وربع حصان بارد: 8973 جنيه
تكييف 2 وربع حصان بارد وساخن: 9458 جنيه