لواء أسبق: "عنان" غير قاعدة بياناته من ضابط مستدعى إلى فريق بالمعاش

قال اللواء سيد هاشم، المدعي العام العسكري الأسبق، إن الفريق سابق سامي عنان غير قاعدة بيانات القوات المسلحة وأدرج اسمه على أنه فريق بالمعاش.

وأضاف هاشم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور" أن "عنان" قام من جهة أخرى بالتوجه إلى السجلات المدنية وعمل على تغيير بطاقة الرقم القومي الخاصة به بدلا من ضابط مستدعى جعلها فريق بالمعاش وذلك حتى يتمكن من إدراج نفسه بالقاعدة الانتخابية.

وأشار هاشم، إلى أن الفريق سامي عنان أحيل الآن إلى النيابة العسكرية للتحقيق معه وصدر قرار بحظر النشر مع بداية التحقيق معه.