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الوطن

خبير في نظم الانتخابات: "الوفد" كيان عريق ولكن قياداته مهزوزة

اليوم AM 12:30
كتب: محمود البدوي
خبير في نظم الانتخابات: "الوفد" كيان عريق ولكن قياداته مهزوزة

صلاح سليمان

قال صلاح سليمان، الخبير في نظم الانتخابات، إن حزب الوفد كيان عريق وكان يمثل الروح الوطنية في مصر منذ تأسيسه، حيث إنه أول من طرح ما يُعرف بالخروج الآمن من الأزمات، موضحًا أن قيادة الحزب الآن مهزوزة.

وأضاف "سليمان"، خلال حواره في برنامج "هنا القاهرة"، مع الإعلامية بسمة وهبة، على قناة "القاهرة والناس"، أن اهتزاز قيادات حزب الوفد ليس وليد اللحظة حيث إنه قد رشح في انتخابات 2012 عمرو موسى، ثم دعم بعد ذلك منصور حسن، وعندما انسحب من سباق الرئاسة قاموا بالرجوع لترشيح عمرو موسى.

وأشار، إلى أن حزب الوفد به قيادات تصلح لتولي رئاسة الجمهورية مثل المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب، مضيفًا: "ده راجل محترم ولديه جمهور عريض من الشعب، كما أن أعضاء الهيئة العليا للحزب كافة وطنيين، وكانوا في السابق لو رشحوا حجرا لانتخبناه".

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