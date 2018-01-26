9 فبراير.. ندوة فيلم "ابتسم أنت في مصر" بمعرض الكتاب

أكد المركز الثقافى الروسى بالقاهرة أنه سيتم عرض برومو للفيلم المصرى الروسى "ابتسم أنت فى مصر" بمعرض الكتاب، وذلك ضمن ندوة خاصة للفيلم من المقرر تنظيمها ضمن فعاليات المعرض الدولي للكتاب يوم 9 فبراير المقبل ويديرها شريف جاد مدير المركز الثقافي الروسي ويحضرها فريق الفيلم من مصر وروسيا.

الفيلم إنتاج مصري بمشاركة تنفيذ روسي مأخوذ عن رواية روسية تحمل نفس الإسم للكتابة الروسية إلينا سبربيرياكوفا، ويخرجه المخرج خالد مهران الذي قال في تجربته العالمية أن هذا العمل بمثابة تبادل ثقافي وسياحي بين البلدين مصر وروسيا، ويضم العديد من الممثلين المصريين والروس، مشيرًا إلى تنوع أماكن تصوير هذا الفيلم فى المناطق السياحية فى كل من مصر روسيا.

يهدف الفيلم إلى ترويج السياحة المصرية في العالم بصفة عامة وروسيا بصفة خاصة، حيث من المقرر ان يتم عرض الفيلم في دور العرض المصرية والروسية في وقت واحد، ويجسد بطولته من الفنانين المصريين والعرب منذر رياحنة ومحمد نور وياسر الطوبجي وأحمد جمال سعيد وأيمن منصور، ومن الفنانات الروسيات EKATERINA KOVALCHUK و ARINA VOLKOVA و Maria rivalو POPLINA GRENTSو ANASTASIYA AKATOVA.

الفيلم مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتبة الروسية الينا سربرياكوفا وقامت الينا بمشاركة عماد السباعي في كتابة السيناريو والحوار، والعمل انتاج شركة بيراميدز للانتاج الفني لصاحبها محمد الشريف، وتدور أحداثه حول أربعة فتيات روسيات يسافرن إلى مصر بحثاً عن الامان عقب تفكك الاتحاد السوفيتي في أوائل التسعينات من القرن الماضي.