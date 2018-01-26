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الوطن

تنفيذ 450 حكما وتحرير 2319 مخالفة مرورية في المنيا

منذ 31 دقيقة
كتب: اسلام فهمي
تنفيذ 450 حكما وتحرير 2319 مخالفة مرورية في المنيا

صوره ارشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا بإشراف اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن والعميد الدكتور منتصر عويضة مدير البحث الجنائي، من ضبط 7 قطع سلاح ناري دون ترخيص عبارة عن بندقية آلية ومسدس و5 فرد محلي الصنع و24 طلقة نارية.

كما تمكنت الحملة من ضبط قضيتين اتجار في المواد المخدرة وضبط 55 قضية تموينية، إضافة إلى تمكن مباحث المرور من ضبط 2319 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 6 سائقين يتعاطون المواد المخدرة من بين 20 سائق تم توقيع الكشف الطبى عليهم، إلى جانب تنفيذ 450 حكما قضائيا متنوع ما بين جنائي وحبس جزئي ومستأنف، كما تم ضبط 13 قضية مسطحات مختلفة.

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