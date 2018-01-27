رسمي: زيادة اشتراكات نادي القضاة لتناسب نفقات أعمال التطوير الجديدة

قال المستشار حازم رسمي المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، إن النادي بصدد تطوير المبنى الرئيسي للنادي بشارع شامبليون بوسط البلد؛ حتى يكون لائقا بقضاة مصر مع الحفاظ على تراثه المعماري.

واضاف رسمى أن تطوير النادي يشمل إنشاء مبن إضافي بالحديقة الخلفية له، يضم فندقا للقضاة، قاعة مؤتمرات، ومركز تدريبي.

وتابع أن النادي قرر زيادة اشتراكات العضوية ليتناسب مع نفقات الخدمات المقدمة للنادي، فضلا عن إنشاء صندوق تكافلي لرعاية أسر القضاة المتوفين.

وأكد المستشار حازم رسمي، أنه تم عرض هذة القرارت على الجمعية العمومية للنادى التي انعقدت أمس الجمعة عقب انتخابات التجديد الثلثي للنادي، وتمت الموافقة عليها.