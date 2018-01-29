"التعليم" تتابع معسكر تدريب الطلاب المتفوقين برعاية "مايكروسوفت"

تابعت الدكتورة يسرا علام معاون وزير التربية والتعليم للتسويق، معسكر تدريب الطلاب المتفوقين، تحت رعاية شركة مايكروسوفت، للاطمئنان عليهم وتحفيزهم لضمان استمرارية النجاح والتفوق، استكمالا لتنفيذ توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برعاية الطلاب المتفوقين، وبناء قدراتهم والمهارات الحياتية لديهم.

وأكدت الدكتورة يسرا علام، أنّ المعسكر والتدريب المنعقد في المدينة التعليمية لـ156 طالبا وطالبة من المتفوقين، يهدف لبناء قدراتهم ومهاراتهم، لإعداد جيل فاعل في عصر التحول الرقمي، بهدف تحفيز الشباب لمواكبة طرق التعلم الجديدة، وتطوير وتنمية شخصية الطلاب، وتمكينهم من مهارات القيادة والعمل الجماعي، وتنمية مهارات التحدث باللغة الإنجليزية، والأنشطة الفنية والرياضية والمسرحية المختلفة، وأهم ما يميز هذه المنحة، حالة التلاقي وتبادل الثقافات والعلاقات المختلفة التي تتم بين طلاب المنحة من المحافظات كافة.

وفي سياق متصل، أكدت المهندسة نهى لبيب مديرة قطاع التعليم بشركة مايكروسوفت، اعتزاز الشركة بالتعاون والشراكة الدائمة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة "التعليم أولا" في معسكر الطلاب المتفوقين، الذي يركز هذا العام على القيادة والتكنولوجيا، وتنمية مهارات الابتكار والإبداع لدى الطلاب، باستخدام أحدث التقنيات المقدمة من شركة مايكروسوفت، كما يراعي المعسكر مهارات (القيادة، والتواصل، وبناء الشخصية).

ومن جانبها، أكدت راندا كامل الأمين العام لمؤسسة "التعليم أولا"، تقديم منحة المتفوقين المقدمة لأوائل الشهادة الإعدادية في المدارس الرسمية للغات من محافظات الجمهورية هذا العام، بالشراكة مع "مايكروسوفت"، إضافة إلي عدة شركات أخرى، موضحة أنه معسكر متميز يهدف لتمكين الطالب بأحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة وتوفير وسائل تعليم فَعّالة لمساعَدَة الطالب على التعلّم وتحقق له القدرة على الإبداع والتميز.