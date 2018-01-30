وزير الصناعة: "مش كل مصنع متعثر هنشغله".. وأعدنا تشغيل 88 مصنعا

قال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة إن قضية المصانع المتوقفة من القضايا المهمة،موضحًا أن جميع دول العالم يوجد بها مصانع متعثرة لأسباب عدة، مشيرًا إلى أن المصانع التي تعمل حاليًا الحكومة على تشغيلها هي المصانع التي توقفت بسبب الظروف الأمنية بعد ثورة 25 يناير؛ وهي التي توجهت لها الدولة بالمساعدة.

وأضاف "قابيل"، خلال رده على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أن هناك نحو 871 مصنعًا متعثرًا، موضحًا "مش كل مصنع متعثر هنشغله"، لافتًا إلى وجود اسس لإعادة المصنع للتشغيل منها أنه إذا لايكونهناك أحكام على الشركة،إلى جانب حجم رأس مالها وحجم المديونية.

وأشار وزير الصناعة، إلى وجود نحو 88 مصنعًا تم إعادة تشغيلها، إضافة إلى وجود 135 مصنعًا يمكن تشيغلها، و162 مصنعًا عليها أحكام قضائية، و70 مصنعًا لاتدخل في نطاق صندوق المخاطر، مبينًا أنه تم إعداد لجنة بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي لحصر ومتابعة المصانع المتوقفة وإمكانية إعادة تشغيلها.

وتابع "قابيل"، أن هناك اهتمام من قبل الدولة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، ففي عام 2017 تم إعداد سلسلة من المعارض للصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حققت مبيعات بلغت نحو 81 مليون جنيه، إلى جانب إدخال منتجات الصناعات الصغيرة في السلاسل التجارية كمنافذ للبيع، وبلغت مبيعاتها بالسلاسل التجارية 13 مليون جنيه.

وشدد وزير الصناعة، على وجود مساندة للصناعات الحرفية من خلال المعارض والتسويق لها بسلاسل تجارية ومنافذ للبيع، مبينًا أنه تم الترويج لـ271 شركة لـ35 حرفة، مبينًا أن هناك 35 مركزًا للتدريب حول الكفاية الإنتاجية وإنفاق 61 مليون جنيه لتطوير هذه المنظومة وتنشيطها خاصة بالصعيد، مؤكدًا أن هناك برامج التدريب من أجل التشغيل، حيث تم توفير فرص عمل كثيرة من خلال العديد من البرامج مثل "حرفي" و"وظيفتك جنب بيتك".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة أكثر من 30 طلب إحاطة موجهة إلى رئيس الوزراء ووزير الصناعة، حول خطة الوزارة بشأن تنمية الصناعة وتطوير المنتج المحلي وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة.