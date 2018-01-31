بعد تصريحات "قابيل".. اقتصاديون يضعون روشتة إنقاذ 871 مصنعا متعثرا

"يوجد ما يقرب من 871 مصنعا متعثرا"، هكذا تحدث طارق قابيل وزير الصناعة، عن المصانع المتوقفة خلال كلمته بالجلسة العامة بمجلس النواب، موضحًا إن هذه الأزمة نتيجة أسباب كثيرة منها أخطاء دراسات الجدوى.

قضية المصانع المتوقفة من القضايا المهمة، وجميع دول العالم يوجد بها مصانع متعثرة لأسباب عدة، وفقًا لـ"قابيل"، موضحًا أن المصانع التي تعمل حاليًا الحكومة على تشغيلها هي المصانع التي توقفت بسبب الظروف الأمنية بعد ثورة 25 يناير؛ وهي التي توجهت لها الدولة بالمساعدة.

تقوم الدولة بعملة تشخيص لكافة المصانع المتعثرة لمعرفة الأسباب لوضع الحلول المناسبة لها، وفقًا للدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، موضحًا أنه توجد عدة أسباب أدت إلى تعثر المشروعات منها مشاكل مالية وفنية وسوء دراسات الجدوى، وعدم قدرتها على تسويق المنتجات وغيرها.

تعويم الشركات أو تحريكها هو الحل الأمثل لإعادة تشغيل المصانع المغلقة من خلال دراسة أسباب التعثر بطريقة جيدة لوضع الحلول المناسبة لها، حسب حديث "بدرة" لـ"الوطن"، مضيفًا أن الدول قد تقرض أصحاب المصانع المغلقة بسبب التعثر المالي سيولة مالية لمدة عام تساهم في عمل المصانع ويتم سحب تلك المبالغ بعد مدة زمنية معينة.

وجود رقيب مالي على تلك الشركات والمصانع هو حلا مهما لضمان عدم أهدار المال العام وحسن استغلال الأموال، حسبما ذكر الخبير الاقتصادي، حيث افتتاح تلك المصانع يعمل على تشغيل العمالة وتوفير السلع والمنتجات المختلفة في الأسواق، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

توجد بعض المصانع التي توقفت بسبب نقص السيولة والتي تتمثل في حدوث فجوة تمويلية بين دورة الإنتاج وبيع المنتجات، وتقوم الحكومة بحل هذه الأزمة من خلال تمويل تلك المصانع من صندوق تعويم المشروعات الذي خصص لتمويل المشروعات المتعثرة، حسب حديث الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، نظرًا لتوافر فيه الضمانات اللازمة لأصحاب المصانع لا توجد في القرض من البنك المركزي.

وبالنسبة للمشروعات المتوقفة نتيجة عدم قدرتها على توفير مكونات انتاجها الأجنبية بسبب عدم توفير العملة اللازمة، فيقول "الدمرداش" لـ"الوطن"، إن الحكومة تساهم في استيراد تلك المكونات ضمن الآلية النقدية للتعامل مع تلك المشروعات.

توجد بعض المصانع المغلقة لعدم قدرتها على تسويق منتجاتها، نتيجة عدم توافر المستهلكين في المنطقة الجغرافية التي تقع فيها، حسبما ذكر الخبير الاقتصادي، فتقوم الدولة بربط المنتجات بالأسوق من خلال تعريف أصحاب المصانع والمستهلكين بأماكن تواجدها.

مصانع كثيرة أغلقت نتيجة سوء الإدارة المتمثل في سوء التوزيع والتخزين والتسويق، وفقًا لـ"الدمرداش"، وفي هذه الحالة تتدخل الحكومة لتوفير الكوادر المتخصصة لإدارة المشروعات، مشيرًا إلى أن منتجات هذه المشروعات جودتها جيدة وبأسعار مناسبة.

هناك بعض المصانع تعثرت نتيجة عدم تواكبها التقنيات الحديثة، وتقوم الدولة بإعادة توزيع العاملة التي تعمل فيها على المصانع الآخرى للقضاء على البطالة، حسب الخبير الاقتصادي، ناهيك عن وجود مصانع منتجاتها غير مناسبة للأسواق فتقوم بتغيير تلك المنتجات بأخرى تناسب المستهلكين.