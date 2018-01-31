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الوطن

البرلمان اليوم| مطالبة بإقامة منطقة صناعية ومناقشة إهانة الرموز

اليوم AM 01:31
كتب: عبد الحميد جمعة
البرلمان اليوم| مطالبة بإقامة منطقة صناعية ومناقشة إهانة الرموز

البرلمان

تستعرض "الوطن" أبرز ما جاء من نشاطات وفعاليات وتصريحات صدرت عن مجلس النواب، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في سلسلة "البرلمان اليوم"، وفيما يلي أبرز أحداث أمس الثلاثاء:

- طالب اللواء سلامة الجوهري، عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، وزير التجارة والصناعة، بإقامة منطقة صناعية في مركز زفتى؛ لتجشيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

- انتقد النائب إيهاب السلاب، عضو مجلس النواب، تجاهل المسؤولين عن مياه الشرب والصرف الصحي، لقرى شربين بمحافظة الدقهلية، وعدم إدراجها في الخطة للعام المالي على الرغم من أن العديد من هذه القرى، في حاجة لاستكمال مشاريع سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي.

- قال الدكتور أسامة العبد، إنه يجب احترام كل إنسان حتى لو خالفنا في العقيدة وهذا ما تعلمناه من كتاب الله وسنة رسول الله.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة، لمناقشة طلبا الإحاطة المقدمين من النائبين الدكتور عمر حمروش، وأحمد عبداللطيف الطحاوي، بشأن إهانة الرموز الدينية والتاريخية والوطنية في وسائل الإعلام المرئية والمقروءة.

- قال النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن هناك عدد من المصانع في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر تعاني كثيرا بسبب التراخيص الصناعية وصعوبة الحصول عليها.

- أعلن السيد الشريف وكيل مجلس النواب، والذي ترأس الجلسة العامة أمس الثلاثاء، عن انعقاد الجلسات البرلمانية المقبلة يوم 11 فبراير المقبل.

- طالب النائب محمد عطا سليم عضو مجلس النواب، بسرعة إنشاء 4 مراكز جديدة للتنمية الصناعية لتوفير احتياجات المصانع المغلقة أو المتعثرة، مطالبًا بحل أزمة شركة النقل والهندسة، والتعريف بالإمكانيات المتاحة للباحثين عن الاستثمار.

- طالب النائب أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة إعادة النظر في مشروعات محافظة دمياط، باعتبارها كانت يوما إحدى قلاع الصناعة يوما ما.

- قال النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن وزير الصناعة ليس المسؤول وحده عن كل مشاكل الصناعة، مشددًا على أن هذه المشكلات تخص وزارات الاستثمار والنقل وقطاع الأعمال أيضًا. 

- قال النائب عبد الباقي تركيا، عضو مجلس النواب عن دائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، إن المحافظة يوجد بها محلج كبير، كان يضم قطاع عريض من العمالة، إلا أنه قيل أنه تم بيعه، وعليه تم مخاطبة الوزير المختص للاستفادة من هذا المحلج طالما أنه لا يوجد مدينة صناعية، لكن دون جدوى.

- قال النائب سمير رشاد، عضو مجلس النواب، إن مصانع "بير السلم" تبث السموم بين الناس وليس الأطعمة، لافتًا إلى أن أعدادها في تزايد، ما يضر بالصناعة، خاصة أن حجم إنتاجها يبلغ نحو 80%، فيما يبلغ حجم إنتاج المصانع الرسمية نحو 20% فقط.

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