"الفقي": الدولة وفرت 4 سنين عمل في "حقل ظهر" بـ12 مليار دولار

فخري الفقي
قال الدكتور فخري الفقي مساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، إنّ الحكومة المصرية أنفقت 12 مليار دولار إضافية على مشروع "حقل ظهر"، لتوفير مدة العمل فيه لـ4 سنوات، مضيفًا: "لما نكتفي ذاتيًا غطينا التكلفة بـ2.8 مليار دولار".
وتابع الفقي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "دي إم سي": "نشكر الشعب المصري على تحمله تكلفة جزء من المشروع، لأنه تحمل الإصلاحات الاقتصادية التي وفرت المليارات للموازنة العامة للدولة".
وأوضح: "توفير الوقت يعتبر توفير للتكلفة، وذلك بسبب الزيادة السكانية والتي ستقترب من 10 ملايين شخص في الأربع سنوات المقبلة".