تسجيل الدخول

الوطن

"الفقي": الدولة وفرت 4 سنين عمل في "حقل ظهر" بـ12 مليار دولار

منذ 30 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"الفقي": الدولة وفرت 4 سنين عمل في "حقل ظهر" بـ12 مليار دولار

فخري الفقي

قال الدكتور فخري الفقي مساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، إنّ الحكومة المصرية أنفقت 12 مليار دولار إضافية على مشروع "حقل ظهر"، لتوفير مدة العمل فيه لـ4 سنوات، مضيفًا: "لما نكتفي ذاتيًا غطينا التكلفة بـ2.8 مليار دولار".

وتابع الفقي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "دي إم سي": "نشكر الشعب المصري على تحمله تكلفة جزء من المشروع، لأنه تحمل الإصلاحات الاقتصادية التي وفرت المليارات للموازنة العامة للدولة". 

وأوضح: "توفير الوقت يعتبر توفير للتكلفة، وذلك بسبب الزيادة السكانية والتي ستقترب من 10 ملايين شخص في الأربع سنوات المقبلة".

أخبار متعلقة

نص كلمة السيسي في احتفال بدء إنتاج "حقل ظهر" ببورسعيد

نص كلمة السيسي في احتفال بدء إنتاج "حقل ظهر" ببورسعيد

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، عددًا من المشروعات في محافظة بورسعيد، منها مشروع حقل "ظهر" للغاز المكتشف في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، الذي يعد الأكبر
السيسي: البعض سعى لإساءة العلاقة بين مصر وإيطاليا لعدم تنفيذ "حقل ظهر"

السيسي: البعض سعى لإساءة العلاقة بين مصر وإيطاليا لعدم تنفيذ "حقل ظهر"

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم زيارة تفقدية للمحطة الأرضية لحقل "ظهر" بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء
السيسي يغادر محافظة بورسعيد بعد افتتاح حقل "ظهر"

السيسي يغادر محافظة بورسعيد بعد افتتاح حقل "ظهر"

يغادر الآن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، محافظة بورسعيد، بعد افتتاح حقل "ظهر" للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط.
السيسي يلتقط صورة تذكارية مع عمال مشروع حقل "ظهر"

السيسي يلتقط صورة تذكارية مع عمال مشروع حقل "ظهر"

التقط الرئيس عبد الفتاح السيسي، صورة تذاكرية مع القائمين على مشروع حقل "ظهر" للغاز الطبيعي بالبحر المتوسط.
السيسي يطمئن أهل بورسعيد من أي إيذاء نتيجة حقل "ظهر"

السيسي يطمئن أهل بورسعيد من أي إيذاء نتيجة حقل "ظهر"

طمئن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أهل بورسعيد، أن مشروع حقل "ظهر" ليس له أي أضرار أو إيذاء.
4 رسائل شكر من "السيسي" لـ"إسماعيل" في افتتاح حقل "ظهر": "ربنا هيقدرك"

4 رسائل شكر من "السيسي" لـ"إسماعيل" في افتتاح حقل "ظهر": "ربنا هيقدرك"

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عددا من المشروعات في محافظة بورسعيد، منها مشروع حقل "ظهر" للغاز المكتشف في البحر الأبيض المتوسط عام 2015، والذي يعد الأكبر
بعد افتتاح حقل "ظهر" للغاز.. خبراء: مصر ستتحقق اكتفاء ذاتيا

بعد افتتاح حقل "ظهر" للغاز.. خبراء: مصر ستتحقق اكتفاء ذاتيا

"أكبر حقل غاز في مصر والبحر المتوسط" هكذا يتم وصف حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، الذي شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، افتتاحه في محافظة بورسعيد

التعليقات

أحدث الأخبار

"الصحة": تدريب 600 مثقف صحي بمشروع "شركاء دعم الاتصال"

"الصحة": تدريب 600 مثقف صحي بمشروع "شركاء دعم الاتصال"

رئيس "إيني" الإيطالية: بدء إنتاج "ظهر" إنجاز تاريخي لمصر

رئيس "إيني" الإيطالية: بدء إنتاج "ظهر" إنجاز تاريخي لمصر

محافظ القاهرة يلزم رؤساء الأحياء بوضع كاميرات بمحيط مقرات الانتخابات

محافظ القاهرة يلزم رؤساء الأحياء بوضع كاميرات بمحيط مقرات الانتخابات

"السياحة": 30 ألف سائح أسترالي زاروا مصر العام الماضي

"السياحة": 30 ألف سائح أسترالي زاروا مصر العام الماضي

"التعليم" تفتتح 7 مراكز جديدة للموهوبين والتعلم الذكي بالدقهلية

"التعليم" تفتتح 7 مراكز جديدة للموهوبين والتعلم الذكي بالدقهلية

اختيارات الوطن

من حقل غاز لمزرعة ومتحف وكنيسة.. مصر صاحبة أكبر مشاريع في الشرق الأوسط

من حقل غاز لمزرعة ومتحف وكنيسة.. مصر صاحبة أكبر مشاريع في الشرق الأوسط

نص كلمة السيسي في احتفال بدء إنتاج "حقل ظهر" ببورسعيد

نص كلمة السيسي في احتفال بدء إنتاج "حقل ظهر" ببورسعيد

ماذا تفعل إذا سقط "الأسانسير" بك؟

ماذا تفعل إذا سقط "الأسانسير" بك؟

قبل حقل "ظُهر".. تاريخ اكتشافات الغاز الطبيعي في مصر

قبل حقل "ظُهر".. تاريخ اكتشافات الغاز الطبيعي في مصر

بعد منحه هدية تذكارية للسيسي.. 21 معلومة عن الإيطالي كلاوديو ديسكالزي

بعد منحه هدية تذكارية للسيسي.. 21 معلومة عن الإيطالي كلاوديو ديسكالزي

الأكثر قراءة

عاجل