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الوطن

"الفقي": السيسي حفز المستثمرين.. والزيادة السكانية لازم تبقى زي زمان

منذ 19 دقيقة
كتب: شريف سليمان
"الفقي": السيسي حفز المستثمرين.. والزيادة السكانية لازم تبقى زي زمان

الدكتور فخري الفقي

قال الدكتور فخري الفقي مساعد مدير صندوق النقد الدولي الأسبق، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفّز الجانب الإيطالي والشركات المصرية، عندما قال إنّه يريد 10 حقول ظهر في مصر، في إشارة إلى رغبته في زيادة الاستكشافات بمجال الغاز الطبيعي. 

وأضاف الفقي، خلال مداخلة هاتفية لقناة "دي إم سي": "قبل اكتشاف حقل ظهر، مصر كان لديها احتياطي من الغاز يبلغ 65 تريليون قدم مكعب، والحقل الجديد المُكتشف أضاف 30 تريليون أخرى".

وأوضح: "اكتشاف حقل ظهر يؤمن احتياجات البلاد من الطاقة أو الغاز الطبيعي، ويمكننا توجيه الغاز للصناعة وتوصيله للمنازل والسيارات واستخدامه في صناعة الكهرباء".

وأردف الفقي: "ترتيبنا من حيث احتياطات الغاز وصل إلى 16 بعدما كنا 19 عالميًا، مصر هيبقى عندها وفرة من النقد الأجنبي قدره 2.8 مليار دولار سنويًا".

واستكمل: "الاكتشاف سيشجع مجتمع الأعمال، والمؤسسات المالية ستثق في قدرة الاقتصاد المصري بأنه يفي بالتزاماته دون توقف، ما يجعل وكالات التصنيف الائتماني تحسن تصنيف الاقتصاد المصري وتقلل من نسب المخاطر". 

واختتم الفقي: "مصر هتبقى مكتفية من الغاز الطبيعي، مينفعش نحرقه ولازم ندخله في صناعات أخرى، كل سنة بنزيد بمعدل 2.2% يهمنا الفترة الجاية نرجع لمعدلات النمو السكانية المعتادة 1.8% قبل 2011".

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