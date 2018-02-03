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الوطن

14 مارس.. الدور الاجتماعي للمشروعات القومية في تنمية المجتمع ببورسعيد

اليوم AM 12:47
كتب: هبه صبيح
14 مارس.. الدور الاجتماعي للمشروعات القومية في تنمية المجتمع ببورسعيد

دكتور عبد الله محمود

ينظم المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالتنسيق مع كلية الآداب بجامعة بورسعيد، المؤتمر الإقليمي ببورسعيد بعنوان "التنمية رؤية وطن.. وإرادة شعب"، والذي يتناول المشروعات القومية ودورها الاجتماعي في تنمية المجتمع العربي، وذلك في الفترة ما بين 14 و15 مارس المقبل.

يعقد المؤتمر برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبإشراف الدكتور شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد، ورئيس عام المؤتمر والدكتور أيمن محمد إبراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث نائب رئيس المؤتمر وأمين عام المؤتمر الدكتور محمد عثمان عبدالجليل عميد كلية الآداب جامعة بورسعيد، ومقرر المؤتمر الدكتور مهدي محمد القصاص أستاذ علم الإجتماع بكلية الآداب بجامعة المنصورة، وعميد المعهد العالي للخدمة الإجتماعية ببورسعيد وسكرتير المؤتمر الدكتور عبدالله محمود مدير وحدة الجودة بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ببورسعيد.

وتضم محاور المؤتمر تاريخ المشرعات القومية في الأقطار العربية "مقومات نجاحها، ومعوقاتها، ونماذج من مشروعات قومية ناجحة" وأداور علم الإجتماع والخدمة الإجتماعية في إعداد الشباب وتأهيلهم للعمل بالمشروعات القومية والاعلام وشبكات التواصل الإجتماعي في العصر الرقمي ودعم المشروعات القومية وذوي الإحتياجات الخاصة والمرأة والشباب في المشروعات القومية بالوطن العربي والعائد الاقتصادي والإجتماعي للمشروعات القومية، ومحددات الأطر البيئية والسياسية والأمنية والإجتماعية اللازمة للمشرعات القومية، وإسهامات القطاع الأهلي في إطار المشرعات القومية ومشروع محور قناة السويس ومدينة نيوم (بين السعودية ومصر والأردن)، كأحد المشروعات القومية الرائدة ومستقبل المشروعات القومية بوصفها قاطرة للتنمية في الوطن العربي.

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