"وفر لأخيك" قصة جديدة للبابا على القنوات القبطية

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن القنوات القبطية أغابي و C. T. V وME sat وكوجي بدأت بعرض قصة جديدة للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحمل اسم: "وفر لأخيك"، وذلك ضمن سلسلة "قصص للحياة " التي أطلقها البابا منذ عدة أسابيع.

وأضاف حليم، في بيان له، أن السلسلة الجديدة من الحلقات يقدم خلالها البابا للأقباط درسًا حياتيًّا جديدًا من خلال قصة يرويها في دقائق قليلة تحمل معنى حياتي بنَّاء.

وأشار حليم، إلى أن البابا تواضروس يتواصل تعليميًّا مع شعبه من كافة الفئات العمرية من خلال القصص التربوية والحياتية كعظات قصيرة يكثف خلالها الرسالة والدرس اللذين يريد تقديمهما لأبنائه، وهو شكل جديد وفعَّال للتعليم الكنسي الحيِّ الذي يتناسب مع العصر الحالي.

هذا ومن المقرر أن يستمر عرض كل حلقة من حلقات "قصص للحياة" لمدة أسبوع.