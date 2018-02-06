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الوطن

إخلاء سبيل الراقصة الروسية "جوهرة" بضمان مالي

اليوم PM 05:29
كتب: محمود الجارحي وجيهان عبد العزيز
إخلاء سبيل الراقصة الروسية "جوهرة" بضمان مالي

جوهرة

قررت نيابة قسم الجيزة إخلاء سبيل الراقصة الروسية "ايكاترينا اندريفا"، وشهرتها "جوهرة" بضمان مالي بعد التحقيق معها بتهمة التحريض على الفسق.

وقالت مصادر أمنية إن الراقصة حضرت إلى مصر منذ 6 أيام وتقيم في إحدى الشقق بمنطقة الدقي، وانتشر لها بعض مقاطع الفيديو عبر موقع "الفيس بوك"، تظهر فيه وهي ترتدي بدلة رقص دون "شورت"، وهو الأمر الذي يضعها تحت طائلة القانون بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

وأضافت المصادر إنه عقب انتشار مقاطع الفيديو للراقصة، أمر اللواء مصطفى أُنسي مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بعمل التحريات اللازمة حول الراقصة، وتوصلت التحريات التي جرت بمعرفة اللواء هشام قدري مدير المباحث، والعقيد وليد بدر رئيس مباحث شرطة الآداب بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار إلى أن الراقصة تحمل الجنسية الروسية، ومقيمة في الدقي، فتم استئذان النيابة العامة لضبطها بتهمة التحريض على الفسق.

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