شقيقة زويل تطالب المصريين باستكمال حلم مدينته

قالت نانا زويل شقيقة العالم المصري الراحل أحمد زويل، إن أقل واجب على الدولة، أن تكمل حلم شقيقها، مطالبة بتدشين حملة شعبية تسمى "ادعم حلم زويل" لدعم المشروع.

وأضافت زويل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنها أرسلت برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حافظ على مسمى مدينة زويل وقرر دعمها بجزء من صندوق تحيا مصر.

وأشارت زويل، إلى أن شقيقها مات مؤمنا بأنه بالعلم تبنى الحضارات وبالتالي لابد أن يلتف جميع المصريين حول مشروعهم "مدينة زويل".