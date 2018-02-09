تسجيل الدخول

الوطن

شقيقة زويل تطالب المصريين باستكمال حلم مدينته

اليوم PM 07:23
كتب: خالد الأسمر
شقيقة زويل تطالب المصريين باستكمال حلم مدينته

أحمد زويل

قالت نانا زويل شقيقة العالم المصري الراحل أحمد زويل، إن أقل واجب على الدولة، أن تكمل حلم شقيقها، مطالبة بتدشين حملة شعبية تسمى "ادعم حلم زويل" لدعم المشروع.

وأضافت زويل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أنها أرسلت برقية شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حافظ على مسمى مدينة زويل وقرر دعمها بجزء من صندوق تحيا مصر.

وأشارت زويل، إلى أن شقيقها مات مؤمنا بأنه بالعلم تبنى الحضارات وبالتالي لابد أن يلتف جميع المصريين حول مشروعهم "مدينة زويل".

أخبار متعلقة

افتتاح معرض "مدرستي جميلة" بمدرسة الدكتور أحمد زويل ببنها

افتتاح معرض "مدرستي جميلة" بمدرسة الدكتور أحمد زويل ببنها

افتتح سعيد ندا مدير عام إدارة بنها التعليمية، يرافقه الدكتور، مستشار وزير التعليم العالي
"الطب البيطري" و"تعليم القليوبية": مدرسة أحمد زويل آمنه تماما

"الطب البيطري" و"تعليم القليوبية": مدرسة أحمد زويل آمنه تماما

أكد الدكتور عادل أنور وكيل وزارة الطب البيطري بمحافظة القليوبية، إن الأوضاع آمنة تمامًا ومستقرة بمدرسة أحمد زويل ببنها، والتي أثير وجود ثعالب وثعابين بداخلها، م
مساعد وزير التعليم العالي: جامعة الإسكندرية شرفت بانتساب أحمد زويل لها

مساعد وزير التعليم العالي: جامعة الإسكندرية شرفت بانتساب أحمد زويل لها

قال الدكتور عصام خميس، مساعد أول وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن للجامعة دورا هاما وفعالا في إثراء مسيرة البحث العلمي في مصر والشرق الأوسط
"أصدقاء زويل" تزور ساحة الشيخ أحمد مرتضى بالأقصر

"أصدقاء زويل" تزور ساحة الشيخ أحمد مرتضى بالأقصر

زار مجموعة من أعضاء جمعية أصدقاء العالم المصري أحمد زويل ساحة الشيخ أحمد مرتضى بالأقصر.

أخبار قد تعجبك

التعليقات

أحدث الأخبار

مصادر: مد التعاقد بين السيد البدوي وشركة تواصل 3 أشهر أخرى

مصادر: مد التعاقد بين السيد البدوي وشركة تواصل 3 أشهر أخرى

الاتحاد الأوروبي: المرحلة الانتقالية في إطار "بريكست" ليست أكيدة

الاتحاد الأوروبي: المرحلة الانتقالية في إطار "بريكست" ليست أكيدة

"العربية": حزب الله يمد شبكاته جنوبا.. ووزارة الطاقة بلبنان تبارك

"العربية": حزب الله يمد شبكاته جنوبا.. ووزارة الطاقة بلبنان تبارك

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو مسؤولا كوريا شماليا إلى الحوار

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو مسؤولا كوريا شماليا إلى الحوار

السعودية تستنكر بشدة قصف القوات السورية للغوطة الشرقية

السعودية تستنكر بشدة قصف القوات السورية للغوطة الشرقية

اختيارات الوطن

انطلاق عملية تطهير مصر من «أعداء الحياة»

انطلاق عملية تطهير مصر من «أعداء الحياة»

5 خطوات فعالة يستخدمها الأطباء النفسيين للتخلص من الضغوط اليومية

5 خطوات فعالة يستخدمها الأطباء النفسيين للتخلص من الضغوط اليومية

العثور على جثة مواطن مصري في ليبيا بعد عامين من اختفائه

العثور على جثة مواطن مصري في ليبيا بعد عامين من اختفائه

"حافية القدمين".. "مروة" تحصل على المركز الأول في "ماراثون جري" بأسوان

مصر و السودان تاريخ من الأخوة

مصر و السودان تاريخ من الأخوة

الأكثر قراءة

عاجل