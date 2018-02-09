"التعليم": وقف الدراسة بشمال سيناء حتى الانتهاء من مواجهة الإرهاب

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور طارق شوقي، وزير التعليم، قرر بالاتفاق مع محافظ شمال سيناء، اللواء عبدالفتاح حرحور، وقف الدراسة بمدارس شمال سيناء لحين الانتهاء من عمليات مواجهة الإرهاب في المحافظة.

وأضاف، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" مع الإعلامية ياسمين سعيد على قناة "MBC مصر"، أن الدراسة ستعود بعد انتهاء العمليات، على أن تُحسب أيام التوقف والنظر في إمكانية تخفيف المناهج.

وأعلن العقيد تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، بدء تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للتنظيمات الإرهابية والإجرامية، اليوم، في شمال ووسط سيناء ومناطق أخرى بدلتا مصر والظهير الصحراوي غرب وادي النيل بالتعاون مع قوات الشرطة، في إطار التكليف الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال السيسي، عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، إنه يتابع بفخر بطولات أبنائه من القوات المسلحة والشرطة، لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية أعداء الحياة.

وأكد مصدر أمني في وزارة الداخلية، لـ"الوطن"، رفع حالة الاستنفار والتأهب الأمني للدرجة القصوى في جميع المحافظات، واتخاذ التدابير الاحترازية التي من شأنها حفظ الأمن في ربوع البلاد، وخصوصا في ظل الحرب الشرسة التي تخوضها قوات الشرطة بالتنسيق مع رجال القوات المسلحة، لاقتلاع جذور الإرهاب البغيض.