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الوطن

مواطنون: المياه في دسوق "معفنة".. ومسؤول للإعلام: "مسمعتش ده إلا منكم"

اليوم AM 03:57
كتب: شريف سليمان
مواطنون: المياه في دسوق "معفنة".. ومسؤول للإعلام: "مسمعتش ده إلا منكم"

رئيس الإدارة المركزية لحماية وتطوير نهر النيل بدسوق

عرض برنامج "مساء دي إم سي"، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال على فضائية "دي إم سي"، تقريرًا تليفزيونيًا، عن شكاوى المواطنين من تلوث مياه الشرب بدسوق، في محافظة كفر الشيخ. 

وقال أحد المواطنين: "المياه لها رائحة كريهة من الصنبور أو الفلتر". 

وقال آخر: "المياه مش حلوة خالص، لما بمضمضها بتفها".

وأضاف مواطن آخر: "المياه متتشربش نهائي، ورائحتها معفنة كأنها مياه مجاري".

وبمواجهة المسؤولين بالشكاوى، قال صبحي غنيم، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتطوير نهر النيل بدسوق: "الشكاوى دي مسمعتش منها إلا منكم أنتم، شركة مياه الشرب بتخطرنا على طول، وإحنا عندنا ما يقرب من 14 محطة شرب، وإحنا بننسق معاهم، المياه كويسة وانتو أخدتوا عينة منها".

وقال هاني البسيوني، مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدسوق: "نسبة الملثوات مرتفعة في المياه، بالإضافة إلى ركودها، وزيادة نسبة الأمونيا إلى أكثر من 17% في مياه النيل، ومحطة الكشلة متوقفة عن العمل نتيجة أزمة في مياه النيل".

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