تسجيل الدخول

الوطن

خبير أرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد

اليوم PM 07:12
كتب: عبد الحميد جمعة
خبير أرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد

الطقس

قال وحيد سعودي، المتحدث السابق باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ بدءً من غد الأحد وحتى نهاية الأسبوع، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وكذلك شمال الصعيد، متوقعًا انخفاض درجات الحرارة إلى 8 درجات نهارًا، لتصل العظمى إلى 24 درجة نهارًا.

وأضاف سعودي لـ "الوطن"، أن نشاط الرياح سيكون محدودًا بدًا من الغد على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة الكبرى، لافتًا إلى أنه توجد اضطرابات في حركة الملاحة في البحر المتوسط وفوق منطقة خليج السويس، مشيرًا إلى أن الطقس سيكون معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلًا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، أنه سوف تواجه المحافظات انخفاض في درجات الحراة بشكل تدريجي وملحوظ، ويصاحب ذلك سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومحافظات شمال وجنوب سيناء حتى شمال الصعيد، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس.

أخبار متعلقة

الأرصاد: غدا نهاية الموجة الحارة.. وانخفاض الحرارة من 6 لـ10 درجات

الأرصاد: غدا نهاية الموجة الحارة.. وانخفاض الحرارة من 6 لـ10 درجات

قال أحمد فاروق مدير مركز التحاليل الجوية، إن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض مجددا بدءا من يوم الأحد، وإن اليوم هو نهاية الموجة الحارة التي ضربت البلاد.
الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. والعظمى في القاهرة 32

الأرصاد: طقس السبت شديد الحرارة.. والعظمى في القاهرة 32

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على باقي أنحاء الجمهورية نهارًا، مائل للبرودة ليلًا.
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 26 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية لطقس، اليوم الجمعة، أن يسود طقس مائل لدفء على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد
"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس.. وأمطار غزيرة الإثنين

"الأرصاد" تحذر من تخفيف الملابس.. وأمطار غزيرة الإثنين

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن يوم الأحد المقبل ستشهد درجات الحرارة انخفاضًا بشكل تدريجي على الوجه البحري والقاهرة، وستكون هناك..
"الأرصاد": انخفاض الحرارة 10 درجات وأمطار غزيرة الأسبوع المقبل

"الأرصاد": انخفاض الحرارة 10 درجات وأمطار غزيرة الأسبوع المقبل

صرح الأستاذ الدكتور أحمد عبدالعال رئيس هيئة الأرصاد الجوية بأنه من المنتظر أن تنكسر الموجة الحارة التي اجتاحت البلاد يوم الأحد المقبل الموافق 11 فبراير
الأرصاد: طقس دافئ اليوم.. والعظمى على القاهرة 32 درجة

الأرصاد: طقس دافئ اليوم.. والعظمى على القاهرة 32 درجة

توقع خبراء الأرصاد الجوية لطقس، اليوم الخميس، يسود طقس دافئ على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة
وزير الري يناقش مع رئيس هيئة الأرصاد أوجه التعاون

وزير الري يناقش مع رئيس هيئة الأرصاد أوجه التعاون

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا مساء اليوم، مع الدكتور أحمد عبدالعال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الجيش يبدأ تنفيذ العملية الشاملة.. سيناء 2018

أحدث الأخبار

الآلاف يتظاهرون ضد الفاشية في إيطاليا

روسي زعم امتلاك أسرار عن ترامب يحتال على الاستخبارات الأمريكية

روسي زعم امتلاك أسرار عن ترامب يحتال على الاستخبارات الأمريكية

نائب رئيس الوزراء الماليزي: ندرس طلب الصين تسليم 11 من مسلمي الإيجور

نائب رئيس الوزراء الماليزي: ندرس طلب الصين تسليم 11 من مسلمي الإيجور

وزراء بريطانيون يرفضون خطة لبقاء لندن بشكل جزئي في السوق المشتركة

وزراء بريطانيون يرفضون خطة لبقاء لندن بشكل جزئي في السوق المشتركة

إصابة 16 شخصا باختناق في حريق محل هواتف محمول بدمياط

إصابة 16 شخصا باختناق في حريق محل هواتف محمول بدمياط

اختيارات الوطن

بالفيديو| "الدفاع" تنشر فيلما وثائقيا عن جهود قوات المظلات

بالفيديو| "الدفاع" تنشر فيلما وثائقيا عن جهود قوات المظلات

بالفيديو| شرطي مصري ينقذ حياة "كلب": "دي روح.. زي أي بني آدم"

بالفيديو| شرطي مصري ينقذ حياة "كلب": "دي روح.. زي أي بني آدم"

يعنى إيه «السلابكس ملهلط»؟.. مش متابع والله

يعنى إيه «السلابكس ملهلط»؟.. مش متابع والله

«توتة الصغنتوتة».. عروسة ماريونت تعالج مشاكل التسرب من التعليم

«توتة الصغنتوتة».. عروسة ماريونت تعالج مشاكل التسرب من التعليم

الـ«بى دى إف» يهز عرش «الورقى».. كل وقت وله «كتاب»

الـ«بى دى إف» يهز عرش «الورقى».. كل وقت وله «كتاب»

الأكثر قراءة

عاجل