خبير أرصاد: انخفاض درجات الحرارة بدءا من الغد

قال وحيد سعودي، المتحدث السابق باسم هيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ بدءً من غد الأحد وحتى نهاية الأسبوع، على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وكذلك شمال الصعيد، متوقعًا انخفاض درجات الحرارة إلى 8 درجات نهارًا، لتصل العظمى إلى 24 درجة نهارًا.

وأضاف سعودي لـ "الوطن"، أن نشاط الرياح سيكون محدودًا بدًا من الغد على شمال البلاد والوجه البحري والقاهرة الكبرى، لافتًا إلى أنه توجد اضطرابات في حركة الملاحة في البحر المتوسط وفوق منطقة خليج السويس، مشيرًا إلى أن الطقس سيكون معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلًا.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية، أنه سوف تواجه المحافظات انخفاض في درجات الحراة بشكل تدريجي وملحوظ، ويصاحب ذلك سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومحافظات شمال وجنوب سيناء حتى شمال الصعيد، اعتبارًا من الثلاثاء المقبل وحتى الخميس.