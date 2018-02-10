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الوطن

علي جمعة: لفظ القرآن يطلق مجازا على "كلام الله"

اليوم PM 07:56
كتب: محمد متولي
علي جمعة: لفظ القرآن يطلق مجازا على "كلام الله"

علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، إن القرآن يعتبر كلام الله سبحانه وتعالى ويمكن أن ينزل على البشر بأي لغة، فنزلت صحف إبراهيم بلغته وكان ينطق بالكردانية، ونزلت صحف موسى المسماه بالتوراة بـ"العبرية" ونزل كلمات الأنجيل على قلب سيدنا عيسى بالسريانية أو الأرامية، ونزل القرآن الكريم بالعربية على صدر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف جمعة خلال استضافته ببرنامج "والله أعلم" المذاع على قناة "سي بي سي"، أن لفظ القرآن يطلق مجازا على كلام الله ويطلقون كلام الله مجازا على القرآن، وهي نظرية "الدال والمدلول"، موضحا أن ما يحفظ القرآن هي ليست ذات صفة لكلام الله ولكن حفظ القرآن يعتبر دال على كلام الله، لأن الله لم يحل في الإنسان لا بصفاته ولا بذاته لأنه سبحانه وتعالي مفارق للأكوان والرب رب والعبد عبد.

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