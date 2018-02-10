شومان: جناح الأزهر الأكثر نجاحا.. وسنزيد حجم المشاركة العام المقبل

أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، خلال تفقده اليوم السبت، ختام فعاليات جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (49)، أن جناح الأزهر الشريف كان الأكثر نجاحا، ليبرهن ذلك على صحة قرار الأزهر بشأن المشاركة بمعرض الكتاب.

وأوضح وكيل الأزهر أن رواد المعرض لمسوا ذلك النجاح بأنفسهم، ويشهد على ذلك الإقبال الكبير الذي شهدته جميع أركان جناح الأزهر وعلى رأسها رُكنَا مجلس حكماء المسلمين والفتوى.

وأضاف وكيل الأزهر، أن هذا النجاح يجعلنا نزيد من حجم المشاركة في العام القادم الذي سيشهد عددا من الأنشطة المتنوعة، مشيرا إلى أن الأزهر سيعقد في شهر إبريل القادم معرضا خاصا يجمع فيه الإبداعات المختلفة التى لم يتح لها الظهور في معرض الكتاب هذا العام.

من جانبه، أكد الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن هيئات الأزهر الشريف المشاركة في جناح الأزهر هذا العام ومنها مجمع البحوث الإسلامية؛ قامت بتبليغ رسالتها مجتمعة للجمهور بشكل متناغم من خلال كتب وبرامج وأنشطة مميزة عرضت الفكر الوسطى والتعددية الفكرية، معتبرا هذا النجاح إنجازا يفرض نوعا من التحدي في المرحلة القادمة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

وشارك الأزهر الشريف هذا العام بجناحٍ خاص به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والأربعين؛ وذلك للعام الثاني على التوالي؛ انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.