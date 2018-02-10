تسجيل الدخول

الوطن

شومان: جناح الأزهر الأكثر نجاحا.. وسنزيد حجم المشاركة العام المقبل

اليوم PM 07:54
كتب: سعيد حجازي وعبدالوهاب عيسى
شومان: جناح الأزهر الأكثر نجاحا.. وسنزيد حجم المشاركة العام المقبل

الدكتور عباس شومان

أكد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، خلال تفقده اليوم السبت، ختام فعاليات جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (49)، أن جناح الأزهر الشريف كان الأكثر نجاحا، ليبرهن ذلك على صحة قرار الأزهر بشأن المشاركة بمعرض الكتاب.

وأوضح وكيل الأزهر أن رواد المعرض لمسوا ذلك النجاح بأنفسهم، ويشهد على ذلك الإقبال الكبير الذي شهدته جميع أركان جناح الأزهر وعلى رأسها رُكنَا مجلس حكماء المسلمين والفتوى.

وأضاف وكيل الأزهر، أن هذا النجاح يجعلنا نزيد من حجم المشاركة في العام القادم الذي سيشهد عددا من الأنشطة المتنوعة، مشيرا إلى أن الأزهر سيعقد في شهر إبريل القادم معرضا خاصا يجمع فيه الإبداعات المختلفة التى لم يتح لها الظهور في معرض الكتاب هذا العام.

من جانبه، أكد الدكتور محيي الدين عفيفي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، أن هيئات الأزهر الشريف المشاركة في جناح الأزهر هذا العام  ومنها مجمع البحوث الإسلامية؛ قامت بتبليغ رسالتها مجتمعة للجمهور بشكل متناغم من خلال كتب وبرامج وأنشطة مميزة عرضت الفكر الوسطى والتعددية الفكرية، معتبرا هذا النجاح إنجازا يفرض نوعا من التحدي في المرحلة القادمة لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف.

وشارك الأزهر الشريف هذا العام بجناحٍ خاص به في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته التاسعة والأربعين؛ وذلك للعام الثاني على التوالي؛ انطلاقًا من مسئولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام.

أخبار متعلقة

"منطقة الدقهلية" تشارك في فعاليات جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب

"منطقة الدقهلية" تشارك في فعاليات جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب

أعلنت منطقة الدقهلية الأزهرية، عن مشاركتها في ورش العمل بفعاليات جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
كلية الإعلام: الأزهر الشريف مصدر ثقة لدى الجماهير المحلية والعالمية

كلية الإعلام: الأزهر الشريف مصدر ثقة لدى الجماهير المحلية والعالمية

زار وفد من كلية الإعلام جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تفقد الوفد كل قطاعات الأزهر من أقسام جامعة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية ومرصد الأزه
الأزهر الشريف يطلق قافلة طبية إلى بوركينا فاسو

الأزهر الشريف يطلق قافلة طبية إلى بوركينا فاسو

أطلق الأزهر الشريف قافلة طبية إلى بوركينا فاسو في ضوء توجيهات الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وانطلاقا من الدور الاجتماعي والإنساني الذي يضطلع
"مختارات من ذاكرة الأزهر الشريف".. موسوعة أزهرية بمعرض الكتاب

"مختارات من ذاكرة الأزهر الشريف".. موسوعة أزهرية بمعرض الكتاب

قدم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدوليّ للكتاب، لزواره كتابًا بعناون "مختارات من ذاكرة الأزهر الشريف" بثلاث لغات "عربي، إنجليزي، فرنسي"؛

أخبار قد تعجبك

التعليقات

الجيش يبدأ تنفيذ العملية الشاملة.. سيناء 2018

أحدث الأخبار

روسي زعم امتلاك أسرار عن ترامب يحتال على الاستخبارات الأمريكية

روسي زعم امتلاك أسرار عن ترامب يحتال على الاستخبارات الأمريكية

نائب رئيس الوزراء الماليزي: ندرس طلب الصين تسليم 11 من مسلمي الإيجور

نائب رئيس الوزراء الماليزي: ندرس طلب الصين تسليم 11 من مسلمي الإيجور

وزراء بريطانيون يرفضون خطة لبقاء لندن بشكل جزئي في السوق المشتركة

وزراء بريطانيون يرفضون خطة لبقاء لندن بشكل جزئي في السوق المشتركة

إصابة 16 شخصا باختناق في حريق محل هواتف محمول بدمياط

إصابة 16 شخصا باختناق في حريق محل هواتف محمول بدمياط

حل مشكلة بطء هواتف "آيفون" القديمة في 3 خطوات

حل مشكلة بطء هواتف "آيفون" القديمة في 3 خطوات

اختيارات الوطن

بالفيديو| "الدفاع" تنشر فيلما وثائقيا عن جهود قوات المظلات

بالفيديو| "الدفاع" تنشر فيلما وثائقيا عن جهود قوات المظلات

بالفيديو| شرطي مصري ينقذ حياة "كلب": "دي روح.. زي أي بني آدم"

بالفيديو| شرطي مصري ينقذ حياة "كلب": "دي روح.. زي أي بني آدم"

يعنى إيه «السلابكس ملهلط»؟.. مش متابع والله

يعنى إيه «السلابكس ملهلط»؟.. مش متابع والله

«توتة الصغنتوتة».. عروسة ماريونت تعالج مشاكل التسرب من التعليم

«توتة الصغنتوتة».. عروسة ماريونت تعالج مشاكل التسرب من التعليم

الـ«بى دى إف» يهز عرش «الورقى».. كل وقت وله «كتاب»

الـ«بى دى إف» يهز عرش «الورقى».. كل وقت وله «كتاب»

الأكثر قراءة

عاجل